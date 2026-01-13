¿Ya tenía decidida la destitución?: así fue el frío saludo de Florentino Pérez a Xabi Alonso en la premiación de la Supercopa de España

Durante las últimas horas se ha dado a conocer unas imágenes que simplifican la destitución de Xabi Alonso del Real Madrid.

A través de un video se ve cómo el presidente de la ‘casa blanca’, Florentino Pérez, le da la mano a Alonso pero sin hacer contacto visual y con un temple bastante debatible.

En redes sociales, la frialdad con que Pérez trató a Alonso fue bastante comentada. En plataformas como X, Facebook e Instagram, usuarios seguidores del ‘deporte rey’ manifiestan: “Entiendo la bronca, pero no son las formas”, “Entiendo que no se le dieron las cosas, pero Xabi le dio mucho a este club en su época de jugador, no es cualquier persona”; “Yo creo que a Xabi le hicieron la cama, no hay manera de entender como este equipo juega tan pobremente”.

Un día después de que Xabi Alonso fuera destituido al frente del Real Madrid, el técnico vasco se despidió en un mensaje en Instagram.

Puntualmente, Alonso admtió que le habría gustado tener un recorrido diferente en el cuadro de la capital española.

"Concluye esta etapa profesional, y no ha salido como nos hubiera gustado", acotó el DT junto a dos fotos en las que se le ve dirigiendo al equipo.

"Entrenar al Real Madrid ha sido un honor y una responsabilidad", prosiguió el entrenador, que fue cesado tras perder el domingo la final de la Supercopa de España ante el Barcelona por 3-2 en Yedá, Arabia Saudita.

Para acabar, agradeció la confianza por parte de la directiva y de los futbolistas, así como los hinchas.

"Agradezco al club, a los jugadores y sobre todo a la afición y al madridismo su confianza y apoyo. Me voy con respeto, gratitud y el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible", recalcó.

Xabi Alonso, a quien no se le dio las cosas en el Real Madird, llegó al banquillo ‘merengue’ el 1 de junio de 2025, tras una etapa histórica y exitosa en el Bayer Leverkusen, donde rompió la hegemonía del Bayern Múnich ganando la Bundesliga, la Copa de Alemania y la Supercopa.