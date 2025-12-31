Latinoamérica en 2026 y el desplome total de la marea rosa izquierdista

Termina el 2025 marcado por la Operación Lanza del Sur y las presiones contra la dictadura de Nicolás Maduro, el fin de 20 años de socialismo en Bolivia, el triunfo de la derecha en Chile y las protestas de la generación Z en México.

Un año de elecciones. 2026 estará signado por 5 elecciones con potencial giro a la derecha. Costa Rica va a las urnas en febrero, Colombia tendrá legislativas en marzo y presidenciales en mayo, Perú tendrá elecciones en abril, Haití en agosto y Brasil en octubre.

La izquierda se quedó sin lideres. Nayib Bukele y Javier Milei se convirtieron en figuras omnipresentes. Sus disruptivas reformas en seguridad y economía son vistas como modelos de éxito en Latinoamérica, Europa y Estados Unidos. Un fenómeno inédito.

Un crecimiento económico modesto. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y el FMI comparten cifras similares, la región cierra 2025 con 2.4% y en 2026 será 2.3%. La CEPAL destaca que en 2026 el empleo crecerá 1.3%.

Argentina. El presidente Javier Milei, con un fuerte apoyo de Estados Unidos, logró reducir la inflación que en 2023 era de 211% y en 2025 fue de 31%. Una cifra histórica que posiciona al país en un mejor contexto para el 2026.

Javier Milei tuvo un buen año, un excelente año. Una contundente victoria política, un mayor crecimiento económico y la histórica compra de aviones F-16 que fortalecen su relación como socio de Estados Unidos y Europa, tomando distancia en seguridad con China.

Colombia. El presidente Gustavo Petro cierra el año sancionado en la lista OFAC y con la peor relación diplomática con Estados Unidos. Su respaldo popular ha caído bajo y rápido. El primer presidente de izquierda de Colombia se va en 2026. Gracias a Dios.

Brasil. El presidente Luiz Inácio Lula Da Silva hizo todos los esfuerzos posibles por defender a la dictadura de Nicolás Maduro. Jamás reconoció al presidente Edmundo González Urrutia y se negó a celebrar el histórico premio Nobel de María Corina Machado.

Chile dio un giro a la derecha con la llegada del presidente José Antonio Kast, quien tendrá que lidiar con importantes desafíos económicos, sociales y principalmente el tema de la seguridad ciudadana y el crimen organizado.

México. La presidenta Claudia Sheinbaum siguió enviando petróleo a la dictadura de Cuba y defendiendo al régimen de Nicolás Maduro. Sheinbaum fue declarada persona non grata en Perú por sus políticas injerencistas en defensa de funcionarios corruptos.

México hizo historia, no muy positiva, al reprimir, perseguir y encarcelar a los jóvenes que participaron en las protestas tras el asesinato de Carlos Manzo, uno de los 10 alcaldes asesinados en ese país durante el sexenio de Sheinbaum.

Centroamérica

Guatemala fortaleció su democracia con el gobierno de Bernardo Arévalo. El país centroamericano reforzó su relación diplomática y comercial con Estados Unidos y Taiwán. Además, fue crítico con Ortega y apoyó a decenas de desterrados nicaragüenses.

Honduras vuelve a la senda democrática tras un proceso electoral difícil. El pueblo dijo basta al narco gobierno de Xiomara Castro que hacía vocería oficiosa para las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela.

El presidente electo Tito Asfura ha prometido restablecer relaciones diplomáticas entre Honduras y Taiwán, romper relaciones con la dictadura de Venezuela, pero asegura que quiere las mejores relaciones con la dictadura de Nicaragua, la misma que encarcela sacerdotes.

El Salvador se ha posicionado como el país más seguro del hemisferio occidental. Nayib Bukele sigue siendo el presidente más popular de América Latina y El Salvador es la nación con mayor número de turistas en Centroamérica.

Las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua

Venezuela. Por primera vez existen presiones reales contra la dictadura de Nicolas Maduro e incluso ataques dentro del territorio. Los seis primeros de 2026 determinarán si Maduro se va o si logra nuevamente negociar su estadía.

Cuba cumple 67 años de miseria, apagones y represión. El país con más presos políticos en América Latina, vive su peor crisis económica desde el periodo especial, tras la caída de la Unión Soviética. Ninguna dictadura es eterna. Eso queda claro.

Nicaragua más cerca de China y más lejos de la democracia. Ortega ha entregado a China 5682 kilómetros cuadrados de territorio según reporta el diario Confidencial. Nicaragua es un país sin derechos humanos y sin soberanía.

El 2025 cierra con la esperanza de un cambio de régimen en Venezuela, poco crecimiento económico, el fin de la marea rosa izquierdista y la posibilidad de un continente más democrático y libre. Feliz 2026.

El autor es periodista exiliado, exembajador ante la OEA y exmiembro del Cuerpo de Paz de Noruega. Es exalumno del seminario de Seguridad del National Defense University y el curso de liderazgo de Harvard y Harvardex.