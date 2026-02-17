Revelan razón por la que el debut de James Rodríguez en la MLS podría retrasarse: "Si lo hace, puede llegar el ICE"

James Rodríguez fichó en los últimos días por el Minnesota de la Major League Soccer tras permanecer durante varios meses sin equipo luego de su paso por el León mexicano.

El jugador cucuteño fue anunciado por su nuevo equipo a pocos meses del Mundial de 2026 en el que Colombia debutará el próximo 17 de junio ante Uzbekistán.

No obstante, en las últimas horas se conoció que el ‘10’ de la Selección Colombia podría no debutar en la MLS este sábado cuando el Minnesota se mida de visita ante Austin.

VEA TAMBIÉN Mal comienzo para Colombia en el hexagonal del Sudamericano femenino Sub-20: perdió ante Ecuador y complica la clasificación al Mundial o

Según reveló el periodista deportivo del canal RCN Carlos Antonio Vélez, el debut de James Rodríguez podría no darse este sábado, lo que alargaría el comienzo de la temporada para el jugador cucuteño.

Hay preocupación en la Selección Colombia dada la proximidad con el Mundial y por tratarse de un jugador de máxima confianza del entrenador Néstor Lorenzo.

“Lo último que vi y leí fue que estaba en un partido de baloncesto atendido como un rockstar y parece que fue a otros eventos en donde evidentemente su fama estuvo por encima de cualquier otra personalidad asistente”, comenzó diciendo el periodista deportivo en su programa deportivo matutino.

A su vez, Vélez aseguró que Marino Velázquez, periodista colombiano que trabaja en Boston, le comunicó que James Rodríguez no podría debutar este sábado debido a que no cuenta con visa de trabajo.

VEA TAMBIÉN CAV explicó la delicada razón por la que James no ha debutado con Minnesota o

“A James Rodríguez no le ha llegado la VISA de trabajo y no puede entrenar sin ella y la Liga comienza este sábado”, informó el comunicador.

Incluso advirtió que de ser encontrado jugando o entrenándose podría ser capturado por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

“Tiene una VISA de turista, no puede trabajar y si lo hace puede llegar el ICE y no es broma, sobre todo en esa zona donde hay mucho inconveniente", añadió Vélez.

“Él no puede entrenar porque entrenar es una manera de trabajar, seguramente lo está haciendo de manera privada”, agregó.

El periodista también se mostró preocupado por la no incorporación de James Rodríguez a los entrenamientos debido a este problema. “No se ha podido integrar al plantel, por lo tanto, el técnico no ha articulado con él y sus compañeros, lo que podría ser un equipo, y aparte él no ha tenido competencia”, dijo.

“Puede estar entrenado solo muy fuerte, pero eso no te hace jugador de fútbol. No ha hecho pretemporada que es más importante que cualquier otra cosa. Muy complejo no tener temporada y más cuando uno es mayor”, insistió.