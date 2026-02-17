NTN24
Martes, 17 de febrero de 2026
Martes, 17 de febrero de 2026
José Jerí

"José Jerí era un congresista cuestionado antes de llegar al poder": análisis sobre destitución del presidente de Perú

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
José Jerí fue destituido tras enfrentar siete mociones de censura presentadas en su calidad de titular del Congreso.

El Congreso de Perú destituyó al presidente del país, José Jerí, quien se había juramentado en el cargo más importante del país apenas cuatro meses atrás.

“Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado”, explicó el medio local El Comercio sobre los motivos que impulsaron su destitución.

Jerí fue destituido tras enfrentar siete mociones de censura presentadas en su calidad de titular del Congreso.

Su cargo en el Congreso, según informó el medio peruano, para el que fue elegido el 26 de julio del 2025, le permitió jurar como mandatario por sucesión constitucional “tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año”.

o

Al respecto, la periodista peruana Alvina Ruiz explicó que actualmente existe debate sobre si el país enfrenta un vacío de poder.

De acuerdo Ruiz, José Jerí era un congresista cuestionado antes de llegar a la presidencia, y tras ser elegido, salió a la luz una fotografía en la que aparecía en una reunión clandestina a media noche con un empresario chino.

"Se conocieron contratos irregulares a jóvenes que entraron a palacio de gobierno, pasaron la noche y que posteriormente asumieron encargos dentro del aparato estatal con sueldos que un ciudadano de a pie por el sueldo mínimo aquí en el Perú apenas lo podría obtener en dos años", señaló Ruiz.

Asimismo, aseguró que otros factores que precipitaron su caída incluyen el incumplimiento del prometido plan de seguridad mientras la inseguridad se recrudecía, y la anulación de contratos para importantes vías en acuerdos de gobierno a gobierno con países como Francia, “decisiones que generaron sospechas de conflictos de interés con empresarios chinos”.

La situación se complica porque de los 130 parlamentarios, 83 están en campaña electoral buscando la reelección, por lo que "no hay todavía un acuerdo de quién podría asumir la presidencia".

Temas relacionados:

José Jerí

Expresidente de Perú

Gobierno de Perú

Destitución

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

En medio de alarmante caída en la erradicación manual de coca, Petro no tiene otra opción que volver al glifosato con drones y el respaldo de EE. UU.

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"José Jerí era un congresista cuestionado antes de llegar al poder": análisis sobre destitución del presidente de Perú

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Ferraris, jacuzzis y artículos de lujo enviados como "ayuda humanitaria": congresistas y líderes políticos denuncian que licencias federales estarían beneficiando al régimen cubano

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Suena hasta ridículo": expertos analizan la petición de Nicolás Maduro de ser incluido en la ley de amnistía que se debate en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Delcy Rodríguez y Donald Trump - EFE
Maduro capturado

Le preguntaron a Trump sobre lo que dijo Delcy Rodríguez de que Maduro aún era el presidente legítimo de Venezuela y esta fue su respuesta

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Venezuela

Pese a recompensa de 5 millones de dólares en EE. UU., Delcy Rodríguez hizo polémico nombramiento en posición clave del régimen

Flotilla de ayuda humanitaria para Cuba - Foto de referencia: EFE
Crisis humanitaria

¿Quiénes están detrás de la supuesta flotilla de ayuda humanitaria que buscaría llegar a Cuba?

Más de Política

Ver más
António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas - Foto: AFP
ONU

Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Vladímir Putin, presidente de Rusia / Donald Trump, presidente de EE.UU. / Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Fotos: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski anuncia negociaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos la próxima semana en Abu Dabi

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Transacción o transición, la jugada macabra de los hermanos Rodríguez en Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La estabilidad del silencio

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Pasaporte colombiano - Foto EFE
Pasaporte

Así sería el diseño del nuevo pasaporte en Colombia tras imágenes mostradas por el presidente Petro

António Guterres, secretario general de las Naciones Unidas - Foto: AFP
ONU

Secretario general de la ONU considera fin del acuerdo nuclear entre EE. UU. y Rusia un "momento grave" para la paz

Guatemala en estado de sitio - Foto referencia: AFP
Guatemala

“Estamos enfrentando estructuras de crimen organizado transnacional; estas ya no son pandillas de barrio”: analista sobre la ola de violencia por las pandillas en Guatemala

A-12 OXCART | Foto CIA
Aviones de combate

La CIA anunció restauración de avión de reconocimiento estratégico secreto utilizado en la guerra fría

Green Day | Foto: AFP
Super Bowl

Green Day fue anunciada como la banda encargada de la ceremonia de apertura del Super Bowl 2026 en medio de las críticas por el show de medio tiempo de Bad Bunny

Elecciones en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Transición democrática

Funcionario de Trump aseguró que habrá elecciones en Venezuela y reveló fecha probable en que se realizarían, según The Wall Street Journal

Delcy Rodríguez y Gustavo Petro
Delcy Rodríguez

Canciller de Colombia asegura que es posible que Delcy Rodriguez viaje a Colombia la próxima semana

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre