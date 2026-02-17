"José Jerí era un congresista cuestionado antes de llegar al poder": análisis sobre destitución del presidente de Perú

El Congreso de Perú destituyó al presidente del país, José Jerí, quien se había juramentado en el cargo más importante del país apenas cuatro meses atrás.

“Esto a raíz de las reuniones no registradas que tuvo con el empresario de origen chino Zhihua Yang, dueño del salón Xin Yan (San Borja) y de Market Capón y proveedor del Estado”, explicó el medio local El Comercio sobre los motivos que impulsaron su destitución.

Jerí fue destituido tras enfrentar siete mociones de censura presentadas en su calidad de titular del Congreso.

Su cargo en el Congreso, según informó el medio peruano, para el que fue elegido el 26 de julio del 2025, le permitió jurar como mandatario por sucesión constitucional “tras la vacancia de Dina Boluarte, el 10 de octubre de ese mismo año”.

Al respecto, la periodista peruana Alvina Ruiz explicó que actualmente existe debate sobre si el país enfrenta un vacío de poder.

De acuerdo Ruiz, José Jerí era un congresista cuestionado antes de llegar a la presidencia, y tras ser elegido, salió a la luz una fotografía en la que aparecía en una reunión clandestina a media noche con un empresario chino.

"Se conocieron contratos irregulares a jóvenes que entraron a palacio de gobierno, pasaron la noche y que posteriormente asumieron encargos dentro del aparato estatal con sueldos que un ciudadano de a pie por el sueldo mínimo aquí en el Perú apenas lo podría obtener en dos años", señaló Ruiz.

Asimismo, aseguró que otros factores que precipitaron su caída incluyen el incumplimiento del prometido plan de seguridad mientras la inseguridad se recrudecía, y la anulación de contratos para importantes vías en acuerdos de gobierno a gobierno con países como Francia, “decisiones que generaron sospechas de conflictos de interés con empresarios chinos”.

La situación se complica porque de los 130 parlamentarios, 83 están en campaña electoral buscando la reelección, por lo que "no hay todavía un acuerdo de quién podría asumir la presidencia".