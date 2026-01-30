"Hemos decidido que El Helicoide se transforme en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía": Delcy Rodríguez

Durante la noche de este viernes 30 de enero, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció que el mayor centro de detención y tortura del país caribeño, El Helicoide, "se transformará".

“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide se transformen en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía”, expresó la colaboradora de la tiranía venezolana.

¿Qué es El Helicoide?

Es una icónica e imponente estructura arquitectónica en Caracas, Venezuela, que pasó de ser un ambicioso proyecto de centro comercial en los años 50 a convertirse en uno de los centros de detención y tortura más temidos de Latinoamérica.

Puntualmente, es utilizado como centro de operaciones del SEBIN y cárcel para presos políticos y ciudadanos considerados disidentes por el chavismo.

Organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han documentado condiciones inhumanas, hacinamiento y métodos de tortura física y psicológica en sus instalaciones.

A raíz de eventos políticos recientes, se ha anunciado la liberación gradual de presos políticos que se encontraban en ese recinto penitenciario.

Minutos antes de hablar de El Helicoide, Rodríguez solicitó en un acto ante magistrados del TSJ madurista. la búsqueda de una amnistía general para personas detenidas por razones políticas en su país.

“Hemos decidido impulsar una ley de Amnistía general, encargo a la Comisión para la Revolución para que presenten la ley ante la Asamblea Nacional, que sea una ley para reparar las heridas que ha dejado la violencia”, aseguró.

Además, sostuvo: “Pido un mayor esfuerzo al TSJ por la justicia, pido garantía y derechos contemplados en la Constitución... Que no haya revancha, que haya respeto a la ley y a la justicia, quedarán exceptuados de la ley, los procesados por homicidio, tráfico de drogas y violación de los derechos humanos”.

Rodríguez llamó a dejar atrás los enfrentamientos políticos y condenó cualquier acto de violencia o represalia, destacando que la decisión se tomó de manera conjunta con Maduro.

El anuncio de la nueva "líder” del régimen coincide con las demandas de Washington, que ha planteado insistentemente la necesidad de liberar a todos los prisioneros políticos.