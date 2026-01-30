NTN24
Viernes, 30 de enero de 2026
Viernes, 30 de enero de 2026
Presos políticos

"Hemos decidido que El Helicoide se transforme en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía": Delcy Rodríguez

enero 30, 2026
Por: Redacción NTN24
El Helicoide / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
El Helicoide / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen de Venezuela - Fotos: EFE
La jefe encargada de la dictadura venezolana hizo de conocimiento público dicho anuncio en un acto político ante magistrados del TSJ afín al régimen madurista.

Durante la noche de este viernes 30 de enero, la jefe encargada del régimen venezolano, Delcy Rodríguez, anunció que el mayor centro de detención y tortura del país caribeño, El Helicoide, "se transformará".

o

“Hemos decidido que las instalaciones de El Helicoide se transformen en un espacio social, cultural, deportivo y de comercio, para nuestra Policía”, expresó la colaboradora de la tiranía venezolana.

¿Qué es El Helicoide?

Es una icónica e imponente estructura arquitectónica en Caracas, Venezuela, que pasó de ser un ambicioso proyecto de centro comercial en los años 50 a convertirse en uno de los centros de detención y tortura más temidos de Latinoamérica.

Puntualmente, es utilizado como centro de operaciones del SEBIN y cárcel para presos políticos y ciudadanos considerados disidentes por el chavismo.

o

Organizaciones como Human Rights Watch y la ONU han documentado condiciones inhumanas, hacinamiento y métodos de tortura física y psicológica en sus instalaciones.

A raíz de eventos políticos recientes, se ha anunciado la liberación gradual de presos políticos que se encontraban en ese recinto penitenciario.

Minutos antes de hablar de El Helicoide, Rodríguez solicitó en un acto ante magistrados del TSJ madurista. la búsqueda de una amnistía general para personas detenidas por razones políticas en su país.

“Hemos decidido impulsar una ley de Amnistía general, encargo a la Comisión para la Revolución para que presenten la ley ante la Asamblea Nacional, que sea una ley para reparar las heridas que ha dejado la violencia”, aseguró.

o

Además, sostuvo: “Pido un mayor esfuerzo al TSJ por la justicia, pido garantía y derechos contemplados en la Constitución... Que no haya revancha, que haya respeto a la ley y a la justicia, quedarán exceptuados de la ley, los procesados por homicidio, tráfico de drogas y violación de los derechos humanos”.

Rodríguez llamó a dejar atrás los enfrentamientos políticos y condenó cualquier acto de violencia o represalia, destacando que la decisión se tomó de manera conjunta con Maduro.

El anuncio de la nueva "líder” del régimen coincide con las demandas de Washington, que ha planteado insistentemente la necesidad de liberar a todos los prisioneros políticos.

Temas relacionados:

Presos políticos

Delcy Rodríguez

El Helicoide

Cae Maduro en Venezuela

Dictadura en Venezuela

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

El Nobel de Economía 2024, James Robinson, resalta el papel de la CAF para el desarrollo económico de la región

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La economía en Venezuela se está perdiendo grandes oportunidades de desarrollo": exdirectivo de PDVSA sobre reforma de la ley de hidrocarburos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia: "En Venezuela van a aparecer muchas figuras políticas que a la pérdida del miedo van a querer representar un futuro diferente"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Actualidad

Ver más
Avianca | Foto AFP
Aerolíneas

Avianca reactiva vuelos sobre territorios del Caribe luego de que EE. UU. autorizara uso del espacio aéreo tras la captura de Maduro

Ataque en La Carlota - Foto Juan Barreto - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Sargento que huyó tras la incursión de EE.UU. en Fuerte Tiuna: "Once helicópteros aterrizaron y las grandes unidades fueron atacadas"

Ursula von der Leyen y Donald Trump - AFP
Groenlandia

"Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada": Unión Europea ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Avianca | Foto AFP
Aerolíneas

Avianca reactiva vuelos sobre territorios del Caribe luego de que EE. UU. autorizara uso del espacio aéreo tras la captura de Maduro

Ataque en La Carlota - Foto Juan Barreto - AFP
Cae Maduro en Venezuela

Sargento que huyó tras la incursión de EE.UU. en Fuerte Tiuna: "Once helicópteros aterrizaron y las grandes unidades fueron atacadas"

Ursula von der Leyen y Donald Trump - AFP
Groenlandia

"Nuestra respuesta será firme, unida y proporcionada": Unión Europea ante las amenazas de Trump sobre Groenlandia

Gustavo Petro y Daniel Noboa - EFE
Daniel Noboa

Presidente de Ecuador volvió a apuntar contra Colombia en medio de la escalada arancelaria entre ambos países: "El abandono de la frontera permitió la expansión del narcotráfico"

Familiares de los presos políticos en Venezuela - Foto de referencia: EFE
Presos políticos

"Las 150 excarcelaciones que van hasta ahora no son suficientes": Santiago Rocha, hijo del prisionero político venezolano, Perkins Rocha

Foto Grey Bull Rescue
María Corina Machado

Sale a la luz video del operativo de rescate de María Corina Machado para que llegara a Noruega a recibir el Premio Nobel de Paz 2025

Excarcelaciones en Venezuela
Excarcelaciones en Venezuela

Foro Penal anunció la excarcelación de al menos 80 presos políticos del régimen en Venezuela

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre