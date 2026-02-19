NTN24
Jueves, 19 de febrero de 2026
Estados Unidos

Experto analiza primera reunión de la Junta de Paz convocada por Donald Trump en Washington

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Líderes de más de veinte países se reunieron en Washington para la creación de la Junta de Paz.

La primera reunión de la Junta de Paz convocada por el presidente Donald Trump reunió en Washington a líderes de más de veinte países, marcando un nuevo enfoque para la resolución de conflictos internacionales, particularmente en la Franja de Gaza.

La sesión inaugural se centró en la creación de un organismo internacional destinado a la estabilización, recuperación y paz en Gaza, aunque Trump anunció que también buscará resolver conflictos en otras regiones.

Estados Unidos comprometió 10.000 millones de dólares, mientras países como Kazajistán, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Marruecos, Bahrein y Azerbaiyán aportaron conjuntamente cerca de 7.000 millones de dólares.

"Esta reunión hoy es la prueba de que, con un liderazgo determinado, nada es imposible", declaró Trump durante su discurso inaugural.

El mandatario destacó que "cuando yo asumí la presidencia, la guerra en Gaza era increíble" y enfatizó que el cese al fuego se logró junto con el retorno de los rehenes.

o

Al respecto, Alejandro Corbacho, exdirector del Observatorio de Seguridad y Defensa de la Universidad del CEMA en Argentina, habló en La Tarde de NTN24.

"Al principio había dudas por cómo lo había expresado el presidente Trump, pero ya no, queda claro que no se disolverá la ONU”, afirmó Corbacho.

El experto detalló que el nuevo organismo "es empujar temas" que se han estancado en las Naciones Unidas, siguiendo un modelo empresarial de junta directiva donde participan países con interés genuino en resolver conflictos.

"El gran paso importante que ha sucedido es que se han involucrado los países árabes en la paz", destacó el analista. Este consejo ha designado a un delegado de Bulgaria para organizar una fuerza policial que mantenga el orden durante la transición.

El ministro de Relaciones Exteriores de Israel planteó que la reconstrucción requiere el desarme completo de Hamas, incluyendo la entrega de armas y el fin del adoctrinamiento infantil.

Corbacho advirtió que "Hamas está recuperando el control" en áreas evacuadas por fuerzas israelíes, señalando que "la agenda de Hamas no coincide con una agenda de paz".

