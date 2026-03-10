NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
“Las acciones que enfrenta la administración (Trump) van encaminadas a derrocar a esa dictadura estamos 100% de acuerdo, apoyamos eso y le agradecemos”, aseguró el experto cubano.

En el programa La Tarde de NTN24, Luis Enrique Ferrer, líder opositor cubano en el exilio, analiza el sistema operativo del régimen de Miguel Díaz-Canel en Cuba y las acciones de la administración Trump.

El experto comenzó enfatizando que “si la dictadura cubana deja de reprimir en Cuba seis meses, se caen, porque se mantiene con la represión más brutal y despiadada que un ser humano puede imaginar”.

El trabajo del régimen de Miguel Díaz-Canel es en “el adoctrinamiento y los agentes de la inteligencia castrista están totalmente todo el tiempo trabajando en función de adoctrinar y de tener bajo control a esos jóvenes”.

Mientras este la familia Castro en el poder, ningún tipo de apertura económica va a funcionar, porque debemos recordar que ellos tienen todo el tiempo del mundo para esperar que ya no este Trump, que no esté Rubio”, explicó Ferrer.

El líder opositor destacó que “el cambio verdadero es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura, y que sea el pueblo cubano el que tenga la oportunidad de elegir a su gobernante”.

Finalmente, concluyó asegurando que “la dictadura y lo vemos con lo que está pasando en Venezuela, similar, la dictadura gana tiempo y juegan con los tiempos de la democracia (…) para ir ganando tiempo con Trump”.

