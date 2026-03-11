NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Fiscalía de Venezuela

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Zair Mundaray, exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, y Juan Carlos Apitz, decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, analizaron en NTN24 la elección de la cabeza del Ministerio Público.

Venezuela ha iniciado el proceso de postulación para designar al nuevo Fiscal General de la República, un cargo fundamental para el funcionamiento del sistema de justicia del país. Varios juristas y académicos ya han presentado sus credenciales ante el Parlamento en un contexto marcado por la profunda desconfianza ciudadana hacia las instituciones, especialmente las judiciales.

Durante años, el Ministerio Público del régimen venezolano ha estado en el centro de cuestionamientos, particularmente por su actuación frente a la persecución política y las denuncias de violación de derechos humanos. Esta nueva etapa abre el debate sobre la urgencia de recuperar la institucionalidad y restablecer la confianza en un sistema de justicia que, para muchos venezolanos, continúa en peligro.

Zair Mundaray Rodríguez, abogado penalista y exdirector general de actuación procesal del Ministerio Público venezolano, explicó en La Tarde de NTN24 la trascendencia del cargo: "El fiscal general define la política criminal del Estado. Esto es, con los recursos que se tienen, establece cuáles son los delitos respecto de los cuales habría prioridad en la persecución penal". Mundaray señaló que en Venezuela "se persigue a la disidencia política, al pensamiento divergente, a los gremios, se persigue a los abogados, se persigue a los periodistas".

o

Según el experto, "cualquier transición a la democracia pasa por contar con un fiscal que sea absolutamente independiente, que además tenga detallado conocimiento de sus funciones y del ordenamiento jurídico". Agregó que se requiere alguien que "proteja a los ciudadanos incluso de los procesos penales" y evite el desbordamiento de la respuesta penal frente a situaciones sociales.

Por su parte, Juan Carlos Apitz, abogado constitucionalista y decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela, expresó escepticismo sobre el proceso. "Hay indicios que son contundentes, que nos permiten inferir que aquí nada va a cambiar", señaló. Apitz denunció que el Comité de Postulación "no está integrado como lo establece la Constitución Nacional”. “Ahí no están representadas la sociedad civil ni las universidades", indicó.

o

El constitucionalista advirtió que "no hay un baremo, no hay criterios claros y transparentes de cómo se van a elegir" y cuestionó: "¿Tú crees que le van a permitir a Venezuela que tenga un Defensor del Pueblo independiente?". En su opinión, la decisión será "discrecional" y nombrarán "a un amiguito del partido".

Mundaray sostuvo que “es una prueba de fuego para poder entender hacia dónde se dirigen los hermanos Rodríguez”. “Si se trata del sostenimiento del poder, el proceso no será más que una farsa para intentar colocar a alguien que sea afecto y que no represente absolutamente ningún riesgo para el poder o la posibilidad de investigaciones que estremezcan los cimientos del poder. Por el contrario, si llega a ser fiscal general alguien independiente que cumpla además con las credenciales, precisamente se abre todo un espacio hacia la redemocratización, espacio para que la gente recupere los derechos y para que se recupere la confianza en la institucionalidad”, dijo Mundaray.

“Lo que está por venir va a ser fundamental para que los venezolanos entendamos en qué proceso estamos y cuáles son las verdaderas intenciones del régimen”, agregó.

