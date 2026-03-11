NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Donald Trump

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

marzo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Noche
Mientras Estados Unidos plantea sus opciones frente a la dictadura de Cuba, cientos de cubanos pierden el miedo y protestan contra la tiranía represora de Miguel Díaz-Canel.

La postura de Estados Unidos hacia la dictadura de Cuba ha experimentado un giro significativo en cuestión de días, marcando un cambio en la estrategia diplomática del presidente Donald Trump hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó la puerta abierta a una "toma amistosa de Cuba" en declaraciones pronunciadas el 27 de febrero.

o

Sin embargo, días después, en un acto desafiante, el dictador de la isla, Miguel Díaz-Canel, le rindió homenaje al tirano de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, abatido por Estados Unidos en medio de la Operación Furia Épica contra el régimen iraní.

Luego de eso, Trump advirtió que Cuba sería "la cereza del pastel" y su próximo objetivo tras terminar la ofensiva contra el régimen iraní. Aseguró que era "cuestión de tiempo" y que la dictadura de Díaz-Canel quería llegar a un acuerdo de "forma desesperada".

Días después, el presidente de Estados Unidos reafirmó su alternativa de toma "amistosa de Cuba", pero en esta ocasión agregó una advertencia explícita: que puede llegar a ser de manera "no amistosa".

Entretanto, el diario Usa Today reveló que Washington tendría un plan para forzar el exilio del dictador Díaz-Canel, mientras que un informe del diario The Telegraph aseguró que la Casa Blanca permitiría al jefe del régimen cubano y a la familia de Raúl Castro quedarse en la isla si renuncian al poder.

Mientras Estados Unidos sigue presionando y plantea sus opciones frente a la dictadura de Cuba, en la isla, por sexta noche consecutiva, cientos de cubanos pierden el miedo y protestan contra la tiranía represora de Miguel Díaz-Canel.

El principal detonante de las manifestaciones pacíficas es la crisis energética extrema con apagones de hasta 20 horas diarias, pero los cubanos, cansados de sus precarias condiciones de vida y falta de libertades, exigen unidos la libertad para su país y ponerle fin a más de seis décadas de brutal dictadura.

José Luis Tan Estrada, desterrado por el régimen de Cuba en diciembre de 2024, periodista independiente, académico, y Yunier Suárez Rodríguez, director adjunto del Centro de Denuncias 'Defensa CD', organización que monitorea, documenta y denuncia la represión del régimen cubano, además activista de derechos humanos en el exilio hace 16 años, hablaron en La Noche de NTN24 sobre este tema.

"La situación de Cuba ahora mismo es insostenible, el cubano ya no vive, sino que sobrevive y sobrevive pensando en qué plato de comida llevarle a la mesa a sus hijos o simplemente a sus familiares", contó Estrada, quien fue profesor de la Universidad Camagüey y expulsado de allí por sus ideas políticas.

En Cuba, de acuerdo con Tan Estrada, se vive "una profunda crisis" acompañada de "un profundo apagón no solamente energético, sino en todos los sentidos" debido a "la ineficiencia, la corrupción y la opresión" de la dictadura que lleva implantada en el poder desde hace más de 60 años.

Suárez Rodríguez, por su parte, aseguró que los cubanos "tienen claro que esto que hoy se ve como un hecho más sobre la lupa con las protestas no es un suceso aislado". "En Cuba en los últimos años no se ha dejado de protestar nunca, los cubanos no han dejado de luchar nunca".

o

Para el activista de derechos humanos "los criminales de La Habana llegaron al poder matando" y van a continuar haciéndolo "hasta que se les ponga un freno, hasta que entre todas las fuerzas que están convergiendo ahora mismo para el cambio en Cuba, para la democratización, para un futuro digno con derechos para todos los cubanos, seamos capaces de sacarlos del poder", precisó Suárez Rodríguez.

Temas relacionados:

Donald Trump

Cuba

Régimen cubano

Miguel Díaz-Canel

Gobierno de Donald Trump

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Petróleo - Canva
Petróleo en Venezuela

Gobierno de Estados Unidos incluyó a su lista de licencias para operar en Venezuela a reconocida petrolera francesa

Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island en EE. UU. deja 3 muertos, incluido el sospechoso - AFP
Tiroteo

Tiroteo en pista de hielo en medio de un partido de hockey deja tres muertos en Estados Unidos

Ataques de EE. UU. contra el régimen - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Las fuerzas de Estados Unidos eliminaron el último de los cuatro buques de guerra iraníes de clase Soleimani, según el jefe del Comando Central

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Petróleo - Canva
Petróleo en Venezuela

Gobierno de Estados Unidos incluyó a su lista de licencias para operar en Venezuela a reconocida petrolera francesa

Nicolás Mejía | Foto: AFP
Tenista

Tenista Nicolás Mejía denunció que recibió amenazas de muerte tras clasificar a Colombia en la Copa Davis 2026: "Me decían que yo era familiar de Pablo Escobar"

Tiroteo en pista de hielo de Rhode Island en EE. UU. deja 3 muertos, incluido el sospechoso - AFP
Tiroteo

Tiroteo en pista de hielo en medio de un partido de hockey deja tres muertos en Estados Unidos

Jugadores del Benfica y del Real Madrid - AFP
Fútbol

Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, se pronunció sobre caso de racismo hacia Vinícius Jr. en la Champions League

Ataques de EE. UU. contra el régimen - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Las fuerzas de Estados Unidos eliminaron el último de los cuatro buques de guerra iraníes de clase Soleimani, según el jefe del Comando Central

Luis Díaz | Foto: EFE
Luis Díaz

Luis Díaz admite cuál ha sido el obstáculo más difícil de su adaptación en el fútbol alemán tras su llegada al Bayern Múnich

Juan Pablo Guanipa - Foto AFP
Juan Pablo Guanipa

Régimen de Venezuela confina a Juan Pablo Guanipa en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre