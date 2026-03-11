"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

La postura de Estados Unidos hacia la dictadura de Cuba ha experimentado un giro significativo en cuestión de días, marcando un cambio en la estrategia diplomática del presidente Donald Trump hacia el régimen de Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dejó la puerta abierta a una "toma amistosa de Cuba" en declaraciones pronunciadas el 27 de febrero.

Sin embargo, días después, en un acto desafiante, el dictador de la isla, Miguel Díaz-Canel, le rindió homenaje al tirano de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, abatido por Estados Unidos en medio de la Operación Furia Épica contra el régimen iraní.

Luego de eso, Trump advirtió que Cuba sería "la cereza del pastel" y su próximo objetivo tras terminar la ofensiva contra el régimen iraní. Aseguró que era "cuestión de tiempo" y que la dictadura de Díaz-Canel quería llegar a un acuerdo de "forma desesperada".

Días después, el presidente de Estados Unidos reafirmó su alternativa de toma "amistosa de Cuba", pero en esta ocasión agregó una advertencia explícita: que puede llegar a ser de manera "no amistosa".

Entretanto, el diario Usa Today reveló que Washington tendría un plan para forzar el exilio del dictador Díaz-Canel, mientras que un informe del diario The Telegraph aseguró que la Casa Blanca permitiría al jefe del régimen cubano y a la familia de Raúl Castro quedarse en la isla si renuncian al poder.

Mientras Estados Unidos sigue presionando y plantea sus opciones frente a la dictadura de Cuba, en la isla, por sexta noche consecutiva, cientos de cubanos pierden el miedo y protestan contra la tiranía represora de Miguel Díaz-Canel.

El principal detonante de las manifestaciones pacíficas es la crisis energética extrema con apagones de hasta 20 horas diarias, pero los cubanos, cansados de sus precarias condiciones de vida y falta de libertades, exigen unidos la libertad para su país y ponerle fin a más de seis décadas de brutal dictadura.

José Luis Tan Estrada, desterrado por el régimen de Cuba en diciembre de 2024, periodista independiente, académico, y Yunier Suárez Rodríguez, director adjunto del Centro de Denuncias 'Defensa CD', organización que monitorea, documenta y denuncia la represión del régimen cubano, además activista de derechos humanos en el exilio hace 16 años, hablaron en La Noche de NTN24 sobre este tema.

"La situación de Cuba ahora mismo es insostenible, el cubano ya no vive, sino que sobrevive y sobrevive pensando en qué plato de comida llevarle a la mesa a sus hijos o simplemente a sus familiares", contó Estrada, quien fue profesor de la Universidad Camagüey y expulsado de allí por sus ideas políticas.

En Cuba, de acuerdo con Tan Estrada, se vive "una profunda crisis" acompañada de "un profundo apagón no solamente energético, sino en todos los sentidos" debido a "la ineficiencia, la corrupción y la opresión" de la dictadura que lleva implantada en el poder desde hace más de 60 años.

Suárez Rodríguez, por su parte, aseguró que los cubanos "tienen claro que esto que hoy se ve como un hecho más sobre la lupa con las protestas no es un suceso aislado". "En Cuba en los últimos años no se ha dejado de protestar nunca, los cubanos no han dejado de luchar nunca".

Para el activista de derechos humanos "los criminales de La Habana llegaron al poder matando" y van a continuar haciéndolo "hasta que se les ponga un freno, hasta que entre todas las fuerzas que están convergiendo ahora mismo para el cambio en Cuba, para la democratización, para un futuro digno con derechos para todos los cubanos, seamos capaces de sacarlos del poder", precisó Suárez Rodríguez.