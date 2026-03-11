"Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder": periodista Orlando Avendaño sobre el rol de la líder democrática en Venezuela

La líder democrática de Venezuela, María Corina Machado, realizó su primera visita a un país latinoamericano desde que salió de Venezuela en diciembre pasado.

La ganadora del premio Nobel de la Paz visitó Chile para asistir a la ceremonia de investidura del presidente José Antonio Kast y mantener encuentros con líderes regionales e internacionales.

Uno de los encuentros más significativos fue su encuentro con el rey Felipe VI de España, que no estaba prevista en la agenda inicial. Machado expresó en redes sociales: "Muy agradecida y emocionada por el encuentro con su majestad el rey Felipe VI de España, convencido promotor de la unión de Iberoamérica y de sus lazos históricos y culturales. Los venezolanos sabemos que en estas horas no estamos solos, gracias por su confianza".

Durante la ceremonia, la líder venezolana mantuvo intercambios con los presidentes de Argentina, Ecuador, Panamá, Guatemala y Costa Rica, consolidando su reconocimiento internacional. También se reunió con Flavio Bolsonaro, candidato presidencial de la derecha en Brasil e hijo del expresidente Jair Bolsonaro, quien le manifestó que es "una gran inspiración para los demócratas".

El periodista venezolano Orlando Avendaño destacó la visita de Machado a Chile y analizó el rol de la líder democrática en el futuro de Venezuela.

“Es la ratificación de que en el continente se está edificando una especie de alianza entre países soberanos de aliados de la libertad y aquellos que realmente aspiran a que sus países sean seguros y María Corina Machado de alguna manera encaja en esa voluntad hemisférica”, dijo.

Sobre la reunión con el rey Felipe VI, Avendaño indicó que “el compromiso de Pedro Sánchez es con el régimen chavista, es con que en Venezuela la transición no avance hasta buen puerto, sino con que Delcy Rodríguez y el régimen, como se encuentra hoy compuesto, se mantenga intacto, permanente y pueda sobrevivir a esa transición”.

Sobre la transición en Venezuela, el comunicador aseguró que “la transición está marchando, va marchando muy bien de acuerdo a los reclamos de Estados Unidos”. “Hasta ahora prácticamente todo lo que Estados Unidos ha exigido se ha cumplido”, subrayó.

“Habrá elecciones libres que van a devenir en que probablemente María Corina Machado asuma el poder”, expresó.