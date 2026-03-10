NTN24
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Horas antes, presidente Trump, había lanzado una advertencia a Irán para que no pusiera minas en el estrecho.

Este martes el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que su Ejército destruyó diez barcos iraníes que tenían como objetivo poner minas en el estrecho de Ormuz.

Este paso ubicado en el Golfo de Omán, es el único pasillo marítimo desde el Golfo Pérsico a mar abierto y es uno de los puntos de congestión de mayor importancia estratégica del mundo.

o

"Me complace informar que, en las últimas horas, hemos alcanzado y destruido por completo diez barcos y/o buques minadores inactivos, ¡y habrá más!", advirtió el mandatario.

Horas antes, presidente Trump, había lanzado una advertencia a Irán para que no pusiera minas en el estrecho, después de que Teherán prometiera que nada del petróleo del Golfo pasará por esa vía marítima clave mientras continúe la guerra.

"Si por cualquier motivo se colocaran minas y no se retiraran de inmediato, las consecuencias militares para Irán serán de un nivel jamás visto", dijo entonces Trump en una publicación en su plataforma Truth Social.

"Si, por el contrario, retiran lo que hayan podido colocar, ¡será un paso gigantesco en la dirección correcta!", añadió.

Estados Unidos está dispuesto a utilizar el mismo tipo de misiles con los que ha volado presuntas embarcaciones de narcotráfico en aguas latinoamericanas para "eliminar de forma permanente" cualquier barco que colocara minas en el estrecho del Golfo, añadió Trump.

La Casa Blanca se vio obligada a desmentir que Estados Unidos haya escoltado ningún petrolero a través del estrecho, después de que la cuenta en redes sociales del secretario de Energía publicara, y luego eliminara, una afirmación en ese sentido.

