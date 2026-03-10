La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

El pasado sábado se llevó a cabo en Doral, Florida, una cumbre de mandatarios latinoamericanos, convocada por el presidente Donald Trump, y contó con la participación de líderes de 12 países, entre ellos, Argentina, Ecuador y Chile.

En la cumbre, denominada Escudo de las Américas, se discutieron temas como la lucha contra el narcotráfico, seguridad y migración.

Colombia, Brasil y México fueron algunos de los países cuyos presidentes no fueron invitados, lo que generó la reacción del presidente Gustavo Petro.

Este lunes, en el marco de su intervención ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el mandatario colombiano cuestionó la no presencia de su país y afirmó que era “esencial” en cualquier estrategia internacional de lucha contra las drogas.

“Se hacen reuniones de alianzas excluyendo a Colombia, cuando en el caso de la cocaína Colombia es esencial por su experiencia para erradicarla”, dijo Petro.

“No fuimos a Miami, no critico que se hagan coaliciones políticas, pero sí me parece que con 17 países pequeños, débiles y sin experiencia para enfrentar la cocaína, no se puede hacer un escudo del sur”, agregó.

Más tarde, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, explicó las razones por las cuales Colombia no fue invitada a la reunión en Doral, aunque no descartó que el país fuera incluido en otra oportunidad.

“Creo que todavía no estamos viendo el nivel de cooperación que queremos del Gobierno de Colombia para integrarlo al programa Escudo de las Américas, pero ciertamente esperamos que esta nueva organización se expanda y podamos invitar a otro países, pero hay 17 países que estuvieron representados, dos jefes de estados que estuvieron con el presidente, se firmó un acuerdo de defensa para enfatizar la necesidad de combatir los carteles de drogas en el hemisferio occidental latinoamericano y para hacerle frente al tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Una prioridad importante para el presidente fue un importante evento”, declaró Leavitt.

Cabe resaltar que ni Gustavo Petro, Lula da Silva y tampoco Claudia Sheinbaum, presidentes de izquierda de la región, fueron invitados a la cumbre del pasado sábado.