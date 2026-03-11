NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
España

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
El coronel retirado del ejército español Diego Camacho compartió su perspectiva sobre la situación.

El reciente conflicto diplomático entre Estados Unidos y España ha llamado la atención tras las declaraciones del presidente Donald Trump.

Según Trump, España ha sido "muy mala, muy mala" por no permitir que Estados Unidos utilice sus bases militares en territorio español, como parte de una operación contra el régimen ayatolá.

Además, el mandatario expresó su disposición a cortar el comercio con España, citando una falta de apoyo suficiente a la OTAN por parte del país europeo.

Desde Madrid, el coronel retirado del ejército español Diego Camacho compartió su perspectiva sobre la situación. "Las declaraciones de Trump se han visto de forma natural aquí, debido a la actitud del presidente Pedro Sánchez respecto al aumento del gasto militar solicitado por Estados Unidos", comentó Camacho.

Según él, la postura de Sánchez representa un bloqueo y una admisión que ha generado tensiones no solo con Washington, sino también con la Unión Europea.

A pesar del conflicto diplomático, el comercio bilateral entre ambos países sigue siendo significativo.

España exporta a Estados Unidos productos por valor de aproximadamente 16.000 millones de euros, mientras que sus importaciones ascienden a 30.000 millones. Cualquier interrupción podría tener efectos desestabilizadores en la economía española.

Sin embargo, Camacho destacó que, al ser parte de la Unión Europea, España está protegida por acuerdos comerciales complicados de modificar unilateralmente por parte de Estados Unidos.

Por otro lado, se ha conocido que la CIA está investigando un contrato de venta de buques de guerra firmado entre España y Venezuela durante la administración de José Luis Rodríguez Zapatero.

Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

