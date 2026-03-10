NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

marzo 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Programa: La Tarde
Alberto Spektorowski, politólogo y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, dijo en NTN24 que EE. UU. e Israel deben enfocarse en reducir la capacidad militar del régimen iraní si quieren derrocarlo.

Alberto Spektorowski, politólogo y profesor de ciencias políticas de la Universidad de Tel Aviv, analizó en La Tarde de NTN24 la manera en que el régimen de Irán está manejando su actual capacidad militar luego de la Operación Furia Épica iniciada por Estados Unidos con apoyo de Israel desde hace 10 días.

Spektorowski mencionó que es probable que el régimen iraní esté disparando misiles de "baja calidad" con el fin de agotar el sistema de defensa de Israel y de los países del Medio Oriente para después, una vez cumplido ese primer objetivo, "utilizar los misiles supersónicos".

o

El politólogo, sin embargo, espera que ese no sea el caso y que sea "cierto" lo que ha manifestado la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acerca de que el régimen iraní está perdiendo sus capacidades militares.

"El grado de destrucción que tienen que hacer tanto Israel como Estados Unidos tiene que estar dirigido fundamentalmente a los almacenamientos de arma, al poder bélico y, obviamente, a los símbolos del régimen, a todo lo que contribuya de alguna forma u otra a la estabilidad del régimen", expresó Spektorowski.

Para el experto, la supresión de esa capacidad militar por parte de Estados Unidos e Israel contra las fuerzas iraníes es realmente la única manera de derrocar realmente al régimen.

"Si lo logran, entonces sí estoy de acuerdo con Trump y con el secretario de Defensa (Pete Hegseth) de que se ha dado un golpe casi mortal al régimen de Irán, si no es eso, no veo ninguna razón por la que Irán saque bandera blanca, así de sencillo", expuso Spektorowski.

