NTN24
Jueves, 05 de marzo de 2026
Jueves, 05 de marzo de 2026
Ataque al régimen de Irán

Irán amenaza a EE. UU. tras hundir uno de sus buques de guerra: "lamentarán amargamente el precedente que ha sentado"

marzo 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Foto: AFP / Centcom
Foto: AFP / Centcomv
En medio de su ataque contra el régimen de Irán, Estados Unidos atacó y destruyó un importante buque llamado IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka.

El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka y advirtió que Washington lo "lamentará amargamente".

En medio de su ataque contra el régimen de Irán, Estados Unidos atacó y destruyó un importante buque llamado IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka.

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (3.200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", publicó el funcionario en X.

o

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", añadió.

Según reportes de las autoridades de Sri Lanka, un grupo de 32 miembros de la tripulación de la fragata IRIS Dena fueron rescatados, pero otros 148 estaban desaparecidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, aseguró que la fragata emitió una llamada de socorro al amanecer del miércoles, por lo que un barco de rescate llegó al área a unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle.

En su declaración a medios este miércoles, el secretario de Guerra Pete Hegseth también aseguró que el Ejército de Estados Unidos hundió el "barco premiado" del régimen de Irán, el 'Soleimani', nombrado así por el exgeneral iraní Qasem Soleimani, que fue abatido durante la primera Administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la declaración del secretario Hegseth, se trató del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani. Parece que el presidente lo atacó dos veces", comentó.

De acuerdo con el Pentágono, uno de los principales objetivos de las operaciones en conjunto con Israel contra el régimen de Irán, lanzadas el sábado, es acabar con la Armada.

Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos asegura que Irán ha perdido poder y está reduciendo su respuesta a los ataques.

Mediante el Estado Mayor Conjunto, el Gobierno Trump aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

o

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.

Temas relacionados:

Ataque al régimen de Irán

Irán

Irán - EEUU

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles e imágenes de las operaciones contra el régimen de Irán: ¿se hunde la capacidad militar de la tiranía?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es la amenaza más grande que tiene la humanidad hoy": ex vicealcaldesa de Jerusalén sobre ataques del régimen de Irán a países vecinos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Estados Unidos está actuando "a ciegas" en algunas partes de Oriente Medio tras ataques del régimen de Irán a radares? Coronel retirado analiza

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

El Departamento de Justicia niega versión de Reuters sobre acusación penal que se estaría preparando contra Delcy Rodríguez

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Ataque de Estados Unidos a buque del régimen de Irán - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Así fue el impresionante ataque a un buque de guerra iraní en el primer hundimiento por torpedo desde la Segunda Guerra Mundial, según Hegseth

Foto de referencia
Ataque al régimen de Irán

Aliados debilitados, bombardeos masivos y mandos eliminados: ¿Irán está perdiendo poder?

Pedro Sánchez | Foto: EFE
Gobierno de España

"Está arrastrando a España a un camino que nos costará mucho recuperarnos": eurodiputado del partido Vox sobre tensiones entre el gobierno español y Estados Unidos

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - Foto EFE
Ataque al régimen de Irán

Secretario Hegseth asegura que Irán intentó asesinar al presidente Trump pero fue Alí Jamenei quien terminó siendo abatido

El buque iraní Soleimani - AFP
Ataque al régimen de Irán

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani": secretario de Guerra de Estados Unidos confirma ataque contra embarcación más importante de la Armada del régimen iraní

Más de Actualidad

Ver más
Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares

Alex Saab y Nicolás Maduro (AFP)
Álex Saab

The New York Times asegura que Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, y se desconoce la situación actual de ambos

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Realmente no me importa" si Irán juega o no el Mundial de la FIFA, dice Trump

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Shakira | Foto EFE
Shakira

Shakira impulsa la economía de El Salvador con su gira "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" con un impacto de millones de dólares

Néstor Lorenzo | Foto: EFE
Néstor Lorenzo

¿Deja la selección Colombia? Este es el gigante sudamericano que pone sus ojos en Néstor Lorenzo

Alex Saab y Nicolás Maduro (AFP)
Álex Saab

The New York Times asegura que Alex Saab y Raúl Gorrín fueron detenidos e interrogados, y se desconoce la situación actual de ambos

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

"Realmente no me importa" si Irán juega o no el Mundial de la FIFA, dice Trump

Bad Bunny en el Super Bowl - EFE
Bad Bunny

¿Quién era el niño al que Bad Bunny le entregó su Grammy durante el show de medio tiempo en el Super Bowl?

Embajada de Estados Unidos en Bagdad, Irak - Foto: EFE
Irak

Embajada de Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Irak tras apagón total y eventuales ataques del régimen iraní

Jóvenes a las afueras del tribunal en Holguín pidiendo por la libertad de los integrantes de El 4tico
Cuba

“Cuando se pierde el miedo, el cambio ya está cerca”: Reinaldo Escobar ante el apoyo que han recibido los jóvenes cubanos de “El 4tico”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre