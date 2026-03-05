Irán amenaza a EE. UU. tras hundir uno de sus buques de guerra: "lamentarán amargamente el precedente que ha sentado"

El canciller de Irán, Abás Araqchi, acusó a Estados Unidos de cometer una "atrocidad" al hundir un buque de guerra de la república islámica frente a las costas de Sri Lanka y advirtió que Washington lo "lamentará amargamente".

En medio de su ataque contra el régimen de Irán, Estados Unidos atacó y destruyó un importante buque llamado IRIS Dena frente a las costas de Sri Lanka.

"Estados Unidos ha perpetrado una atrocidad en el mar, a 2.000 millas (3.200 kilómetros) de las costas de Irán. La fragata Dena, invitada por la Armada de India y con casi 130 marinos a bordo, fue atacada en aguas internacionales sin previo aviso", publicó el funcionario en X.

"Recuerden mis palabras: Estados Unidos lamentará amargamente el precedente que ha sentado", añadió.

Según reportes de las autoridades de Sri Lanka, un grupo de 32 miembros de la tripulación de la fragata IRIS Dena fueron rescatados, pero otros 148 estaban desaparecidos.

El ministro de Asuntos Exteriores de Sri Lanka, Vijitha Herath, aseguró que la fragata emitió una llamada de socorro al amanecer del miércoles, por lo que un barco de rescate llegó al área a unos 40 kilómetros al sur del puerto de Galle.

En su declaración a medios este miércoles, el secretario de Guerra Pete Hegseth también aseguró que el Ejército de Estados Unidos hundió el "barco premiado" del régimen de Irán, el 'Soleimani', nombrado así por el exgeneral iraní Qasem Soleimani, que fue abatido durante la primera Administración del presidente Donald Trump.

De acuerdo con la declaración del secretario Hegseth, se trató del "primer hundimiento de un barco enemigo por un torpedo desde la Segunda Guerra Mundial".

"Anoche hundimos su barco estrella: el Soleimani. Parece que el presidente lo atacó dos veces", comentó.

De acuerdo con el Pentágono, uno de los principales objetivos de las operaciones en conjunto con Israel contra el régimen de Irán, lanzadas el sábado, es acabar con la Armada.

Mientras tanto, el Gobierno de Estados Unidos asegura que Irán ha perdido poder y está reduciendo su respuesta a los ataques.

Mediante el Estado Mayor Conjunto, el Gobierno Trump aseguró que el número de misiles balísticos lanzados por el régimen Irán en las últimas horas se ha reducido en un 86% desde el primer día del conflicto contra Estados Unidos e Israel.

Según el Ejército, la cifra de drones también disminuyó número de drones usados también se redujo.

Junto a Israel, Estados Unidos inició una campaña de bombardeos sobre objetivos del régimen Irán el sábado. Teherán ha respondido con salvas de misiles y drones contra países de la región que albergan personal militar y bases estadounidenses.

"Los disparos de misiles balísticos de Irán en la zona cayeron en un 86% desde el primer día de combates, con un descenso del 23% en las últimas 24 horas", dijo el general Dan Caine en una rueda de prensa en el Pentágono.

"Sus disparos con drones de un solo ataque cayeron en un 73% desde los días iniciales", añadió.