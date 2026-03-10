NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
En entrevista con NTN24, Eduardo Hurtado, consultor en seguridad estratégica y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos, habló sobre el hecho.

Estos días se conoció la noticia sobre un tiroteo cerca a la mansión de la reconocida cantante Rihanna, ubicada en un exclusivo sector de Los Ángeles (California). La residencia fue alcanzada por disparos luego de que una mujer abrió fuego en la propiedad mientras la cantante estaba adentro.

o

En entrevista con NTN24, Eduardo Hurtado, consultor en seguridad estratégica y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos, habló sobre los casos de violencia contra artistas teniendo en cuenta el reciente hecho.

"La tiradora en este caso mantenía vigilancia sobre la mansión, mantenía vigilancia sobre el control de ingresos y egresos de la mansión, tenía conocimientos hacia dónde disparar", explicó Hurtado, quien calificó el incidente como preocupante.

o

En cuanto al arma utilizada, un rifle AR-15, Hurtado indicó que es un rifle semiautomático similar al modelo militar M16.

"El alcance puede ser entre 400 y 600 metros, es un rifle fácil de utilizar (...) Las personas que estaban adentro, a lo mejor ni siquiera sintieron el impacto, pero las personas que estaban afuera sí a lo mejor escucharon el ruido de ese rifle", comentó, argumentando que no debería venderse a cualquier persona, pero que es fácil de conseguir en el mercado negro.

Temas relacionados:

Rihanna

Tiroteo

Celebridades

Los Ángeles

Flash Fashion

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Entretenimiento

Ver más
Willie Colón, músico nacido de Estados Unidos - Foto: EFE
Música

Confirman la muerte del músico Willie Colón a sus 75 años tras permanecer cinco días hospitalizado

Ángela Aguilar y Christian Nodal, cantantes mexicanos - Foto: EFE
Christian Nodal

¿Cansado de la dinámica familiar?: Graban a Christian Nodal saludando sin ganas a su esposa y suegro en plena presentación

La tenista Aryna Sabalenka tras ganar el Miami Open. (EFE)
Aryna Sabalenka

"Tu y yo para siempre": así quedó captado el momento y gesto de la tenista bielorrusa Aryna Sabalenka cuando su novio le propuso matrimonio

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
James Rodríguez | Foto: AFP
James Rodríguez

Entrenador de James Rodríguez fue contundente sobre la razón por la que no ha debutado con el Minnesota United: "Aquí no se regalan minutos por el nombre que llevas en la espalda"

Frontera entre México y Estados Unidos - EFE
Estados Unidos

El Ejército de Estados Unidos derribó un dron del gobierno cerca a la frontera con México

Embarcación con cargamento de cocaína en La Guajira - Foto captura: Fuerza Aeroespacial Colombiana
Narcotráfico

Fuerza Aeroespacial Colombiana detuvo embarcación que era tripulada por venezolanos e incautó media tonelada de cocaína

José Jerí, presidente de Perú (AFP)
Perú

Nueva crisis política en Perú: siete mociones de censura amenazan el futuro de José Jerí como presidente

Roni Kaplan contaba en NTN24 detalles sobre la operación conjunta entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán cuando recibió el mensaje de alerta / FOTO: captura de pantalla
Ataque al régimen de Irán

“Me llega un mensaje en este momento que me dice que debo ir a un refugio”: Roni Kaplan, portavoz de las Fuerzas Armadas de Defensa de Israel

Vladimir Putin | Foto EFE
Europa

Ministro de Relaciones Exteriores de Francia acusa a Putin uso de armas biológicas por la muerte de Alexei Navalny

Claudia Sheinbaum | Foto EFE
Mesa de periodistas

Expertos aseguran “que el panorama económico se está complicando” en México frente a reforma electoral de la presidente Claudia Sheinbaum

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre