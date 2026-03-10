Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Estos días se conoció la noticia sobre un tiroteo cerca a la mansión de la reconocida cantante Rihanna, ubicada en un exclusivo sector de Los Ángeles (California). La residencia fue alcanzada por disparos luego de que una mujer abrió fuego en la propiedad mientras la cantante estaba adentro.

En entrevista con NTN24, Eduardo Hurtado, consultor en seguridad estratégica y veterano de guerra del Ejército de Estados Unidos, habló sobre los casos de violencia contra artistas teniendo en cuenta el reciente hecho.

"La tiradora en este caso mantenía vigilancia sobre la mansión, mantenía vigilancia sobre el control de ingresos y egresos de la mansión, tenía conocimientos hacia dónde disparar", explicó Hurtado, quien calificó el incidente como preocupante.

En cuanto al arma utilizada, un rifle AR-15, Hurtado indicó que es un rifle semiautomático similar al modelo militar M16.

"El alcance puede ser entre 400 y 600 metros, es un rifle fácil de utilizar (...) Las personas que estaban adentro, a lo mejor ni siquiera sintieron el impacto, pero las personas que estaban afuera sí a lo mejor escucharon el ruido de ese rifle", comentó, argumentando que no debería venderse a cualquier persona, pero que es fácil de conseguir en el mercado negro.