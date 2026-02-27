NTN24
Viernes, 27 de febrero de 2026
Argentina

Argentina baja la edad de imputabilidad y deja de tener la más alta de Sudamérica

febrero 27, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Senado de Argentina - Foto: EFE
Senado de Argentina - Foto: EFE
El presidente Javier Milei celebró la aprobación del Senado este viernes.

El Senado argentino convirtió en ley este viernes una iniciativa que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad, un proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que el gobierno festejó como "un acto de justicia hacia la sociedad".

El proyecto, que ya había sido aprobado por la Cámara de Diputados, obtuvo 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención en el Senado. De esa manera, del sistema penal juvenil será modificado que data de 1980.

"Quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos asume, sin excepciones, la responsabilidad de responder ante la ley. Delito de adulto, pena de adulto", publicó en X la Presidencia minutos después de la votación.

o

Argentina mantenía la edad punible más alta de Sudamérica, donde en la mayoría de los países es de 14 años. Brasil y Ecuador son los países donde es más baja (12 años).

Según los estándares internacionales, la edad mínima de responsabilidad penal es aquella en la que un menor no puede ser considerado penalmente responsable de sus actos y por lo tanto no puede ser juzgado.

"Venimos a terminar con una doctrina terriblemente peligrosa, la doctrina de que el delincuente es una víctima del sistema", dijo la senadora y exministra de Seguridad Patricia Bullrich, principal promotora del proyecto.

Legisladores opositores denunciaron que el oficialismo aceleró el tratamiento en comisiones pese a que la mayoría de los expertos convocados se pronunciaron en contra, y advirtieron que los plazos para adecuar las instalaciones de detención y el presupuesto previsto resultan insuficientes.

"Queremos un Estado que brinde una respuesta integral, que incluya educación, resocialización", dijo el senador Martín Soria (peronismo, oposición), que votó en contra de la nueva ley. "Del lado de enfrente únicamente la respuesta es penal", añadió.

o

El debate parlamentario se da en un momento de gran sensibilidad social por delitos cometidos por adolescentes que tuvieron fuerte repercusión mediática.

La sanción de la nueva ley se produjo en una jornada en la que el Senado se apresta a ratificar la reforma laboral, que también impulsa Milei.

