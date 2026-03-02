NTN24
Lunes, 02 de marzo de 2026
Arabia Saudita

La embajada de Estados Unidos en Arabia Saudita fue impactada por dos drones iraníes

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Testigos reportan fuertes explosiones y nubes de humo en zona diplomática de Arabia Saudita.

El Ministerio de Defensa saudí anunció un incendio en la embajada de Estados Unidos en Riad durante la noche del lunes tras el ataque de dos drones.

"La embajada de Estados Unidos en Riad fue atacada por dos drones, lo que provocó un incendio limitado y daños materiales menores en el edificio", declaró un portavoz del ministerio.

Testigos en una zona diplomática de Riad, la capital de Arabia Saudita, escucharon dos fuertes explosiones y nubes de humo a primera hora del martes.

Cuatro personas informaron a la AFP de dos fuertes explosiones en el oeste de la capital saudí, donde se encuentran numerosas embajadas, mientras Irán continúa sus ataques en el Golfo en represalia por los ataques que lanzaron Estados Unidos e Israel el fin de semana.

En horas de la mañana, una enorme refinería de la petrolera Aramco en el complejo de Ras Tanura, en Arabia Saudita, sufrió un ataque iraní en medio de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra el régimen, lo que provocó un incendio, según confirmó el Ministerio de Energía.

o

En un comunicado, que fue difundido por la agencia de prensa saudita SPA, una fuente oficial de la cartera indicó que "algunas unidades operativas de la refinería fueron apagadas como medida de precaución, sin que esto tenga ningún impacto en el suministro de productos petroleros a los mercados locales".

Por su parte, un portavoz del Ministerio saudita de Defensa afirmó que dos drones atacaron la refinería pero que habían sido interceptados, según un comunicado difundido por SPA en la plataforma de redes sociales X.

El complejo de Ras Tanura, a orillas del Golfo, alberga a dicha infraestructura petrolera considerada una de las mayores refinerías de Oriente Medio y una piedra angular del sector energético saudita.

Tiene una capacidad de producción de 550.000 barriles diarios.

El ataque concertado del régimen de Irán contra esta zona de Arabia Saudita podría desencadenar una respuesta militar del reino, según afirmó este lunes a AFP una fuente cercana al gobierno.

Arabia Saudita atacaría "infraestructuras petroleras iraníes si Irán lleva a cabo un ataque concertado contra Aramco", señaló esta fuente.

Cabe mencionar que Arabia Saudita criticó duramente a Irán el fin de semana, después de que atacara a Riad y la parte este del país, y advirtió que se reserva el derecho a defenderse.

