Juan Daniel Oviedo fija su posición de cara a la segunda vuelta presidencial en Colombia: "No más cafés"

El candidato a la vicepresidencia de Colombia y fórmula de Paloma Valencia en las elecciones del pasado domingo en Colombia, Juan Daniel Oviedo, fijó posición este miércoles con respecto a la segunda vuelta presidencial que disputarán Abelardo De La Espriella, candidato de la oposición, e Iván Cepeda, candidato oficialista.

Tres días después de la dura derrota en las urnas con solo el 6% de los votos, Juan Daniel Oviedo aseguró que la “propuesta de ser un gobierno de transición, estabilización y de sumar entre distintos fracasó”.

A través de un video publicado en sus redes sociales llamó la atención un cartel sobre su escritorio con la frase: “No café”.

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“Participamos en una consulta y una primera vuelta con una alternativa que hoy millones de colombianos no consideran viable”, agregó.

Con respecto a la segunda vuelta presidencial que se celebrará el próximo 21 de junio, Oviedo aseguró que defiende “que se respete la democracia”. “La mayoría de colombianos ya saben qué va a hacer el 21 de junio y yo tengo que respetar eso”, subrayó.

“Hay cosas que sí tengo claras, este país no se merece un gobierno que desconozca los resultados electorales, que discrimine a las minorías históricamente invisibilizadas, que ponga en riesgo la estabilidad institucional o que pretenda destruir a quien piensa distinto”, añadió.

A su vez, señaló que su “causa es estar aquí el 22 de junio para defender los resultados, la estabilidad del país y los derechos de todos los colombianos”.

Por último, se mostró dispuesto a colaborar, aunque no fue específico sobre su apoyo a una campaña en particular. “Cuando la política vuelva a abrir las puertas para hacer política a favor de algo, aquí estaremos”, indicó.

Al mismo tiempo, pidió que haya debates entre los dos candidatos en disputa. “Lo mínimo que merece este país son debates entre los dos candidatos ganadores”, resaltó.

“Queremos saber cuál es la Colombia que quieren construir y con quién para que el 21 de junio podamos saber a quién elegir”, sostuvo.

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Cabe recordar que Paloma Valencia, quien decidió su apoyo a De La Espriella tras su derrota el pasado domingo, invitó a un café a Oviedo para convencerlo de votar por el candidato opositor.

Lo mismo hicieron desde la campaña del Pacto Histórico a través de la representante María Fernanda Carrascal.

“No más cafés, más debates”, concluyó Oviedo.