Domingo, 10 de agosto de 2025
Fútbol inglés

Daniel Muñoz y Jefferson Lerma siguen haciendo historia en Inglaterra: Crystal Palace conquistó por primera vez la Community Shield venciendo la Liverpool

agosto 10, 2025
Por: Agencia France Presse - AFP
Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Crystal Palace con Daniel Muñoz y Jefferson Lerma / FOTO: EFE
Las águilas inglesas ahora suman su segundo título profesional luego ganarle la FA Cup al Manchester City.

El Crystal Palace, sorprendente verdugo del Manchester City en la final de la pasada Copa de Inglaterra, se impuso este domingo en la Community Shield al Liverpool (2-2, 3-2 en penales), que exhibió sobre el césped de Wembley varios de sus nuevos fichajes.

Con asistencia del alemán Florian Wirtz, el francés Hugo Ekitike abrió el marcador (4) y más tarde el lateral neerlandés Jeremie Frimpong devolvió la ventaja a los Reds (21, 2-1), mientras que el francés Jean-Philippe Mateta (17, de penal) y el senegalés Ismaila Sarr (77) igualaron en dos ocasiones para mantener al Palace en el partido.

o

En los disparos desde el punto blanco, Las Águilas no perdonaron los tres fallos del Liverpool, uno de ellos de su estrella, Mohamed Salah, y se llevaron el primer título doméstico de la temporada.

El partido fue un jarro de agua fría para el renovado Liverpool, que tras levantar el pasado mes de mayo su vigésimo título de campeón de Inglaterra, se lanzó al mercado de fichajes dispuesto a reforzarse sin reparar en gastos.

Wirtz (145 millones de dólares), Ekitike (93), Frimpong (46,5) y el lateral húngaro Milos Kerkez (54,6) fueron titulares en este partido que enfrenta al vencedor de la Copa de Inglaterra y de la Premier League.

o

Sin prórroga, el partido se decidió en una tanda de penales en la que Salah, Alexis Mac Allister y Harvey Elliott fallaron sus penales.

Por parte del Palace, Mateta, Sarr y el joven norirlandés Justin Devenny no temblaron delante de Alisson Becker, y volvieron a levantar un trofeo en Wembley apenas tres meses después del primero.

