Martes, 12 de agosto de 2025
El mediocampista colombiano Edwin Cardona. (AFP)
Copa Libertadores

La Conmebol muestra momento de desconsuelo del colombiano Edwin Cardona en el banco tras fallar dos penales en la Copa Libertadores

agosto 12, 2025
Por: Redacción NTN24
Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles en su partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

El mediocampista colombiano Edwin Cardona vivió este martes uno de los momentos más duros en los últimos años de su carrera deportiva en el partido en el que su club, el Atlético Nacional, enfrentó al Sao Paulo de Brasil por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cardona desperdició dos penaltis en el que era un partido clave para su club que lleva nueve años, desde que fue campeón del torneo en 2016, sin poder avanzar a los cuartos de final del considerado como el campeonato más importante a nivel de clubes de Sudamérica.

El momento impactó de sobremanera al jugador colombiano según se pudo apreciar en unas imágenes compartidas por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) en su cuenta en X especializada en la Copa Libertadores.

“Llanto y bronca de Edwin Cardona tras errar dos penales en Atlético Nacional vs Sao Paulo”, escribió el perfil junto a un video en el que se observa el desconsuelo del jugador colombiano que alguna vez vistió los colores de la selección de su país.

Atlético Nacional y Sao Paulo empataron sin goles, entre tanto, en su partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores.

Aunque el local dominó la posesión del balón y tuvo más ocasiones de gol, no logró vulnerar la portería del tricolor paulista, dirigido por el exdelantero argentino Hernán Crespo, en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

Además de los dos penales desperdiciados por Cardona, uno de ellos atajado por el portero Rafael, los verdolagas impactaron dos remates en el poste y definirán la serie el martes próximo en el Morumbi.

En otros partidos de la jornada Fortaleza de Brasil empató sin goles ante el Vélez Sarsfield de Argentina.

En Montevideo, por su parte, el popular Peñarol se impuso en condición de local al siempre aguerrido Racing Club de Argentina.

Entre este miércoles y jueves se cumplirán los otros cinco partidos por los octavos de final del torneo. El miércoles, en Asunción, Cerro Porteño, de Paraguay, enfrenta a Estudiantes de La Plata de Argentina. En Rio de Janeiro, ese mismo día, se enfrentarán los brasileños Flamengo e Internacional.

Este jueves Botafogo juega en Río ante Liga de Quito de Ecuador. En Lima juega Universitario de Perú ante Palmeiras de Brasil y, en Asunción, Libertad se enfrenta ante el visitante River Plate.

