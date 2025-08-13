"Romper una familia, quitarle a una esposa su esposo y a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande": María Claudia Tarazona en misa exequial de Miguel Uribe

Colombia despide este miércoles al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien falleció el pasado lunes tras ser víctima de un atentado durante un mitin político sucedido el 7 de junio de este año en Bogotá.

Durante la misa exequial, la esposa del fallecido senador, María Claudia Tarazona, subió al estrado para dar unas sentidas palabras de despedida.

Tarazona empezó su mensaje diciendo: “Desde el atentado, Miguel estuvo en cuidados intensivos dos meses, donde luchó por mantenerse con vida como él solo lo hubiera podido hacer, como un titán, como un guerrero”.

María Claudia afirmó que, en esos dos meses, el cuerpo médico a cargo del cuidado de su esposo de la Fundación Santa Fe “lucharon a su altura, lo dieron todo, como los mejores médicos que son, pero también como seres humanos”.

“Nos cuidaron, nos miraron con compasión, nos sostuvieron. Son el ejemplo de un equipo inigualable que estuvo a la altura del más grande guerrero”, añadió.

“Durante estos dos meses, recibí a Dios en mi corazón, lo conocí y aprendí la paz de su presencia, la compañía de la Virgen María. Entregada por completo a ellos, me pude preparar para el momento más desgarrador de mi vida. Sin la presencia De Dios en nuestras vidas hubiera sido imposible soportar este dolor”, puntualizó.

Tarazona afirmó ante los presentes que: “La muestra de amor más grande de Miguel hacia mí, es haber resistido a semejante brutalidad, para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la virgen María en mi corazón, verdaderamente, para su muerte. Dios se lo concedió y hoy habita en mí de la manera más plena”.

“Ese es el verdadero milagro. Por eso, colombianos, no pierdan la fe, fortalezcan”, comentó.

La esposa del senador comentó que la vida de Miguel “fue un milagro en sí misma, una mística de talentos y virtudes que pocas veces se ve reunidos en una misma persona”.

“Fue el músico, tocaba piano, guitarra, acordeón y componía, fue campeón de ajedrez, matemático y humanista, estadista, memoria prodigiosa, pero sobre todo un humano decente, noble y de buen corazón”, destacó.

Ante los presentes aseguró que el precandidato estaba lleno de muchas virtudes, que era un soñador, pero no uno cualquiera sino uno que “luchaba incansablemente por cumplir sus sueños”.

Y que el sueño más importante de Uribe Turbay era que Alejandro, su hijo, y las niñas “no vivieran jamás lo que él tuvo que vivir cuando a la edad de 4 años, la violencia le arrebató a su mamá”.

“Soñaba con no perderse un minuto de la vida de Alejandro, hoy es desde el cielo donde cumplirá su sueño y estará cada día de su vida”, sentenció.

María Claudia afirmó que Miguel era quien traía felicidad a su familia porque “ocupaba todos los espacios de nuestra casa llenándonos de luz y felicidad. Solo su presencia nos hacía felices”.

“Miguel fue un hombre apasionado, apasionado en el amor hacia mí, un amor tan grande e intenso que me alcanza para el resto de mi vida. Apasionado y enloquecido de amor por su hijo, quien con seguridad tiene en cada una de sus células grabado el amor desbordante que sentía por él”.

Y agregó: “Una entrega tan inigualable que María, Emilia e Isabela, siempre tendrán el mejor recuerdo de Miguel con el ser humano más generoso y amoroso que haya existido jamás, que las acogió como sus hijas las amo como un padre hasta el último día de su vida”.

También habló de lo que significó Miguel Uribe Londoño para él y que siguiendo su ejemplo, no se guardó nada con Alejandro porque “no podía vivir sin él, lo quería cerca cada día de su vida”.

“Papá Miguel, Abi Miguel, hoy eres mi guía y mi ejemplo, honraré la memoria de tu hijo, haciendo por Alejandro, lo que tú hiciste por él”, afirmó.

La esposa del senador colombiano, al que hoy le tuvo que decir adiós, agradeció a la familia de Miguel y a sus amigos por haberla acompañado y cuidado durante dos meses.

Cerca del final de su emotivo y conmovedor discurso, destacó lo generoso que fue su compañero de vida diciendo que “tenía el corazón más generoso, generoso para amar y para perdonar”.

“En él, nunca existió ni odio, ni rencor ni venganza. Por el contrario, un corazón lleno de amor por su familia y por Colombia, país que amó y por el que dio su vida”, comentó.

Y admitió que ante esta tragedia puede constatar que “Miguel no quería que se repitiera lo que él tuvo que vivir a sus 4 años y que dolorosamente hoy mi hijo amado, Alejandro está viviendo, ese mismo pasado que Miguel no quería que volviera y que hoy golpea a nuestra familia de la manera más cruda y cruel”.

“Romper una familia, quietarle a un padre su hijo, a una esposa su esposo, a unos hijos un padre, es el acto de maldad más grande que pueda existir. No puede volver a suceder”, acotó.

Sobre su aporte su legado, Tarazona afirmó que Uribe Turbay dejó sembrado en el país la política con “propósito de servir y no de beneficiarse a sí mismo”.

Y que el propósito que tenía para Colombia, era un país sin violencia “por eso entregó su vida” y considera que hoy la nación “atraviesa los días más oscuros, más tristes y doloroso”.

Ya que la muerte del político le duele a todo el país y a miles de personas en los distintos lugares del mundo.

“Es un golpe terrible para nuestro país. Su lucha y su legado, debe trascender más allá de su vida y debemos lograr construir un país unido, a través del amor la esperanza y la fe. Eso es sin duda, lo que Miguel hubiera querido”.

“Pero no, no podemos perder la esperanza, no podemos bajar la cabeza, la muerte de Miguel, de cientos de policías y militares y personas decentes que mueren a causa de la violencia no puede quedar en vano. Hay camino, Colombia es nuestro país, debemos luchar unidos, para que la vida de nuestros héroes haya valido la pena. Para que la muerte de Miguel no haya sido en vano. Los buenos somos más. El bien siempre prevalecerá”.

Lo más emotivo de su discurso llegó cuando le declaró su amor eterno a su compañero de vida, a quien agradeció cada momento compartido.

“No hay otro político ni ser humano como tú. Colombia hoy se priva de un ser superior, excepcional, el que sin duda hubiera cambiado la historia de Colombia para siempre”, añadió.

Y concluyó diciendo: “Nuestro amor y al amor que sentimos por nuestro hijo y las niñas, trasciende este plano terrenal. Te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”.

“Cumpliré mi promesa de darle a Alejandro y las niñas una vida llena de amor y de felicidad. Sin odio y sin rencores. Solo así, se puede vivir como tú quisieras que lo hiciéramos. Esposo mío, mi vida entera, amor lindo, gracias por tu vida, por tu amor y por tu sacrificio por Colombia. Te amaré por el resto de mi vida”, puntualizó.