NTN24
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miércoles, 13 de agosto de 2025
Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

agosto 13, 2025
Por: Redacción NTN24
El féretro del precandidato presidencial permaneció en cámara ardiente durante dos días.

Este miércoles, se llevó a cabo el sepelio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado tras recibir dos impactos de bala el pasado 7 de junio mientras lideraba un acto político al occidente de Bogotá, Colombia.

En una sentida ceremonia a la que asistieron sus familiares y más cercanos amigos, el féretro de Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de la capital colombiana.

Antes de que el féretro bajara bajo tierra, sus familiares y amigos depositaron flores en honor al senador del Centro Democrático.

o

En el último adiós al político, hizo presencia también el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Camino hacia el Cementerio Central decenas de personas rindieron honor a Uribe Turbay con globos blancos.

Alrededor de las 2:45 de la tarde (hora local) arribó al Cementerio Central el ataúd con el cuerpo de Uribe Turbay con una caravana que acompañó el cortejo fúnebre.

En horas de la mañana de este miércoles, se llevó a cabo un homenaje al precandidato liderado por su padre, Miguel Uribe Londoño, y su esposa, María Claudia Tarazona, quienes rindieron sentidas palabras en medio de la tragedia.

o

Posteriormente, la ceremonia de exequias tuvo lugar en la Catedral Primada, donde se ofició la última misa antes de su entierro.

Allí, su padre Miguel Uribe Londoño, brindó un discurso en honor a su hijo.

"Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de miles de colombianos que piden un cambio", dijo el padre de uribe Turbay.

Por su parte, Claudia Tarazona, aseguró que "la muestra de amor más grande de Miguel hacia mí es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte".

 

 

Temas relacionados:

Miguel Uribe Turbay

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Magnicidio

Asesinato

Bogotá

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Es una muestra más de cómo el presidente Petro trata de manipular las relaciones con EE. UU.": experto luego de que el mandatario afirmara que pensó en impedir ingreso de delegación norteamericana

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"Es una postura ideológica, no representa la voz de los hondureños": diputada Johana Bermúdez sobre apoyo de Xiomara Castro a Maduro

Ver más

Desde adentro

Entrevistas
Presenta:
Andrea Bernal
Dirige:
Andrea Bernal

"Es clave establecer reglas globales más justas": Michelle Bachelet, expresidente de Chile, en Visiones del Desarrollo Sevilla 2025

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Serás mamá y papá, así como yo hace 34 años fui papá y mamá, como siempre lo afirmó Miguel": padre de Miguel Uribe a María Claudia Tarazona durante sentido mensaje de despedida al senador

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuáles son los 3 conflictos globales que representan una amenaza a la especie humana?

Ver más

Flash Fashion

Noticiero
Presenta:
Santiago Giraldo
Dirige:
Santiago Giraldo

Empresarios colombianos escribieron un libro que sirve como guía para que los viajeros conozcan restaurantes imperdibles en diferentes partes del mundo

Ver más

Videos

Ver más
Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Recompensa por Maduro

¿Existe una posibilidad real del fin del régimen de Nicolás Maduro o se trata de simple presión diplomática por parte de EE. UU.?

Homenaje a Miguel Uribe Turbay - EFE
La Noche

"Estaban buscando impedir que alguien como Miguel Uribe gobernara": exalcalde de Bogotá Enrique Peñalosa

Miguel Uribe en el Senado de la República - Foto AFP
Miguel Uribe Turbay

Expresidentes y líderes políticos reaccionan a la muerte del precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay

María Claudia Tarazona, la esposa del senador colombiano Miguel Uribe Turbay. (AFP)
Miguel Uribe Turbay

"Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti": el sentido mensaje de despedida de María Claudia Tarazona, esposa del senador Miguel Uribe

Donald Trump, presidente de EE. UU. (EFE)
Estados Unidos

Trump tomará control de la Policía de la capital y desplegará a la Guardia Nacional: "La tasa de asesinatos en Washington es más alta que la de Bogotá"

Más de Actualidad

Ver más
Foto de referencia de migrantes (EFE)
Estados Unidos

"Esta administración no respeta los hogares de alabanza": pastora a cargo de iglesia en Estados Unidos a la que llegan niños no acompañados en busca de refugio

Visa para Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
Visado

País sudamericano anuncia inicio del proceso para la exención de visas de sus viajeros a Estados Unidos

Tiroteo en un rascacielos en Nueva York | Foto: AFP
Tiroteo

Al menos cuatro personas murieron durante un tiroteo en un rascacielos de Nueva York

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La democracia quiebra si sus artesanos la banalizan

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields El Salvador

Dictadura: El Salvador apuesta por “el hombre fuerte” y las instituciones débiles

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

Colombia y los fantasmas del pasado

Por: Héctor Schamis
Beatrice E. Rangel Violeta Chamorro

Violeta Chamorro: cuando los principios y la elegancia dicen adiós

Por: Beatrice E. Rangel

Más noticias

Ver más
Foto de referencia de migrantes (EFE)
Estados Unidos

"Esta administración no respeta los hogares de alabanza": pastora a cargo de iglesia en Estados Unidos a la que llegan niños no acompañados en busca de refugio

Momento del atentado contra Miguel Uribe en Bogotña - FOTO: Captura de video
Atentado a Miguel Uribe Turbay

Buscan a menor de 17 años que estaba siendo indagado dentro de la investigación por el atentado contra Miguel Uribe Turbay

Visa para Estados Unidos - Foto de referencia: Canva
Visado

País sudamericano anuncia inicio del proceso para la exención de visas de sus viajeros a Estados Unidos

Tiroteo en un rascacielos en Nueva York | Foto: AFP
Tiroteo

Al menos cuatro personas murieron durante un tiroteo en un rascacielos de Nueva York

Richard Ríos | Foto: EFE
Richard Ríos

El Benfica le dio la bienvenida a Richard Ríos que no pudo ocultar gesto de orgullo cuando salió a recibirlo un excampeón portugués de Champions League

Defensores ambientalistas
Medio Ambiente

“La paz no se construye solo con la gente, sino también con la naturaleza” afirmó Luis Felipe Henao, defensor ambiental

Imagen de cortesía del Sistema de Alerta de Tsunamis de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) -Foto: AFP
Tsunami

Alerta de tsunami: estos son los horarios estimados de llegada de fuertes olas de hasta tres metros a países de Latinoamérica

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano