Miguel Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de Bogotá en un sentido evento liderado por su padre y esposa

Este miércoles, se llevó a cabo el sepelio del precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, quien fue asesinado tras recibir dos impactos de bala el pasado 7 de junio mientras lideraba un acto político al occidente de Bogotá, Colombia.

En una sentida ceremonia a la que asistieron sus familiares y más cercanos amigos, el féretro de Uribe Turbay fue enterrado en el Cementerio Central de la capital colombiana.

Antes de que el féretro bajara bajo tierra, sus familiares y amigos depositaron flores en honor al senador del Centro Democrático.

En el último adiós al político, hizo presencia también el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán.

Camino hacia el Cementerio Central decenas de personas rindieron honor a Uribe Turbay con globos blancos.

Alrededor de las 2:45 de la tarde (hora local) arribó al Cementerio Central el ataúd con el cuerpo de Uribe Turbay con una caravana que acompañó el cortejo fúnebre.

En horas de la mañana de este miércoles, se llevó a cabo un homenaje al precandidato liderado por su padre, Miguel Uribe Londoño, y su esposa, María Claudia Tarazona, quienes rindieron sentidas palabras en medio de la tragedia.

VEA TAMBIÉN El último adiós: así fue el funeral del senador y precandidato presidencial colombiano Miguel Uribe Turbay o

Posteriormente, la ceremonia de exequias tuvo lugar en la Catedral Primada, donde se ofició la última misa antes de su entierro.

Allí, su padre Miguel Uribe Londoño, brindó un discurso en honor a su hijo.

"Callaron a Miguel, pero no podrán callar la voz de miles de colombianos que piden un cambio", dijo el padre de uribe Turbay.

Por su parte, Claudia Tarazona, aseguró que "la muestra de amor más grande de Miguel hacia mí es haber resistido a semejante brutalidad para darme el tiempo necesario de prepararme con Dios y la Virgen María en mi corazón para su muerte".