La insólita lesión que le ocurrió a un futbolista en la Copa Libertadores: hizo gol y luego de la celebración tuvo que ser sustituido

El Juventud de Las Piedras, ciudad vecina a la capital uruguaya, logró una épica clasificación a segunda fase de la Copa Libertadores bajo una lluvia torrencial que cayó por momentos en el estadio Olímpico Atahualpa, en Quito.

El equipo uruguayo terminó ganando 4-3 en penales con un gigante Sebastián Sosa, que atajó dos remates desde los doce pasos.

El partido había sido un sube y baja de emociones, con ambos equipos alternándose en el marcador y cuando la Católica celebraba la clasificación, a los 90+2 minutos Patricio Pernicone anotó el tanto de la victoria de Juventud y llevó la definición a los penales.

Fajardo a los seis minutos había adelantado a los ecuatorianos, pero Renzo Sánchez (25'), Federico Barrandeguy de penal (45+2') y Pablo Lago también de penal a los 49 minutos, parecían darle el pase a Juventud.

Sin embargo, el defensa venezolano Jhon Chancellor -autor del gol de la victoria en la ida- descontó de cabeza para la Católica a los 64 minutos y Fajardo nuevamente se hizo presente en el marcador a los 75.

Sin embargo, ocurrió lo impensado: luego de la anotación, el delantero panameño quiso celebrar con la tradicional arrastrada de rodillas, pero cuando se fue al piso, la rodilla no deslizó, sino que se enterró contra el césped causando la lesión del jugador, quien tuvo que ser sustituido.

Y cuando parecía que el local lograba el boleto a la segunda fase, Juventud tiró de épica, llegó a los penales y allí consumó la hazaña.

En la segunda fase, el equipo uruguayo jugará contra el Guaraní de Paraguay.