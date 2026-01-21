NTN24
Donald Trump y Volodímir Zelenski se reunirán en Davos para abordar plan que busca poner fin a la guerra

Por: Redacción NTN24
El dirigente republicano había dicho previamente en su discurso en el Foro Económico Mundial que se iba a reunir el miércoles con Zelenski.

El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que se reunirá el jueves en el Foro de Davos con su par ucraniano Volodímir Zelenski, a quien instó a alcanzar un acuerdo de paz con Rusia.

El dirigente republicano había dicho previamente en su discurso en el Foro Económico Mundial que se iba a reunir el miércoles con Zelenski, aunque este había indicado que estaba en su país.

"El presidente está en Kiev", dijo uno de sus asesores, Dmitro Litvin, a los periodistas tras la intervención del estadounidense.

A preguntas posteriores de un reportero sobre la fecha del encuentro, Trump señaló: "Creo que es mañana", jueves.

El dirigente ucraniano había dejado en el aire su participación en esta reunión de la élite política y económica mundial por los ataques rusos contra la red energética de Kiev, que dejaron miles de edificios sin calefacción en unas temperaturas gélidas.

En Davos, Trump insistió en que Zelenski y, el presidente ruso Vladimir Putin, estaban cerca de un acuerdo para poner fin a la guerra que empezó con la invasión rusa de 2022.

o

"Creo que ahora se encuentran en un punto en el que pueden ponerse de acuerdo y llegar a un acuerdo. Y si no lo hacen, son estúpidos", afirmó Trump durante una breve charla con un moderador tras su discurso.

Previamente, el presidente estadounidense pareció desentenderse del conflicto en Ucrania y arremetió contra la OTAN, la organización militar liderada por su país.

"Estados Unidos está muy lejos, nos separa un océano inmenso y hermoso. No tenemos nada que ver con eso", declaró Trump cuyo país es la principal potencia militar de la OTAN.

"¿Qué obtiene Estados Unidos de todo este trabajo, de todo este dinero, aparte de muerte, destrucción y enormes sumas de dinero destinadas a quienes no aprecian lo que hacemos? Hablo de la OTAN, hablo de Europa. Tienen que ocuparse de Ucrania. Nosotros no", afirmó.

