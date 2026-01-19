NTN24
Lunes, 19 de enero de 2026
Régimen venezolano

"Pretenden socavar su prestigio e integridad": régimen de Venezuela sobre informaciones reveladas de conversaciones entre Diosdado Cabello y Estados Unidos

enero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
La comunicación con Cabello, que también está sancionado por Washington, se remonta a los primeros días de la actual administración Trump, según Reuters.

El régimen venezolano publicó en las últimas horas una nota de prensa en la que se pronunció sobre las conversaciones que, según la agencia de noticias Reuters, sostuvo Diosdado Cabello con Estados Unidos.

"Desmentimos categóricamente la información malintencionada publicada en las redes sociales sobre supuestas conversaciones secretas conspirativas que buscan la división del alto mando político del país y pretenden socavar el prestigio y la integridad revolucionaria de Diosdado Cabello", mencionó el régimen.

Funcionarios gubernamentales estadounidenses mantuvieron conversaciones con el ministro del Interior y número dos del régimen venezolano, Diosdado Cabello, meses antes de la operación de Washington para detener a Nicolás Maduro, según informaron fuentes a Reuters.

La agencia además mencionó que, de acuerdo con múltiples personas conocedoras del asunto, Estados Unidos ha estado en comunicación con Diosdado Cabello desde la detención de Maduro.

Los funcionarios advirtieron a Reuters que el aparato de seguridad, liderado por Cabello, que incluye los servicios de inteligencia, la policía y las fuerzas armadas, permanece prácticamente intacto tras el ataque estadounidense del 3 de enero.

Cabello está mencionado en la misma acusación de narcotráfico que usó la administración del presidente Donald Trump como justificación para arrestar a Maduro, pero no fue capturado como parte de la operación.

La comunicación con Cabello, que también está sancionado por Washington, se remonta a los primeros días de la actual administración Trump y continuó tras la salida de Maduro, dijeron dos fuentes.

El Gobierno también ha estado en contacto con Cabello desde la captura de Maduro, dijeron cuatro de las personas.

Las comunicaciones, de las que no se había informado previamente, son críticas para los esfuerzos de Washington por controlar la situación dentro de Venezuela. Si Cabello decide desatar las fuerzas que controla, podría fomentar un caos que Trump quiere evitar y amenazar el control del poder de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, según indicó una fuente.

Cabello ha estado en contacto con la administración Trump tanto directamente como a través de intermediarios, dijo una persona familiarizada con las conversaciones.

A todas las fuentes, según Reuters, “se les concedió el anonimato” para hablar libremente sobre las sensibles comunicaciones internas del gobierno con Cabello.

No está claro si las conversaciones de la administración Trump con Cabello se han extendido sobre la futura gobernanza de Venezuela.

Tampoco está claro si Cabello ha escuchado las advertencias estadounidenses, pero ha prometido en público mantener la unidad con Rodríguez, a quien el mandatario estadounidense ha elogiado hasta ahora.

Aunque Rodríguez es considerada por Estados Unidos como el eje de su estrategia para la Venezuela post-Maduro, se cree ampliamente que Cabello tiene el poder de mantener esos planes en marcha o desbaratarlos.

