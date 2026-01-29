¿Qué tan seguros se sienten los venezolanos de regresar pronto a su país?

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la apertura del espacio aéreo venezolano para que los ciudadanos estadounidenses puedan volver y los venezolanos también puedan volver tras una reunión con la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

El mandatario estadounidense aseguró que los ciudadanos que vayan a Venezuela estarán seguros: “acabo de hablar con Delcy y le informé que estaremos abriendo el espacio aéreo, los estadounidenses muy pronto podrán ir y estarán seguros, algunos venezolanos quieren regresar, otros ir a visitar y podrán hacerlo, ordené que al final del día el espacio aéreo esté reabierto”.

El Club de Prensa de NTN24 estuvieron los periodistas Sasha Escalante y Erik Encinas para opinar al respecto de qué tan seguros podrán estar los venezolanos de volver a su país, teniendo en cuenta que el régimen sigue en el poder por más que haya una presión de Estados Unidos encima.

“Hay cambios que se han visto y que algunos no se entienden totalmente, pero la verdad es que en Venezuela se ha gestado un narcoestado hace más de 20 años que está controlado por criminales y buena parte de ellos son dirigidos por Diosdado Cabello, que todavía tiene el control, entonces que se reabra el espacio aéreo y se abran las oficinas consulares, dejan dudas y no creo que haya personas que sientan la seguridad y las garantías de volver a Venezuela”, aseveró Escalante.

“Yo creo que la administración Trump está jugando por un lado señalando que continuará la operación militar si Delcy Rodríguez no hace una transición democrática, pero por otro lado vemos a Trump jugar con unas propuestas y maneras de hacer diferentes que creo que va en lidia de unas negociaciones que no están saliendo a la luz”, puntualizó Encinas.