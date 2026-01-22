"En una guerra comercial el que pierde es el pueblo": abogado internacionalista sobre aranceles impuestos por Ecuador y Colombia

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó en su cuenta de X una afirmación acerca del combate contra el narcotráfico en la frontera con Colombia en la que dice que no ha habido “cooperación alguna” por parte del país que preside Gustavo Petro.

“Hemos hecho esfuerzos reales de cooperación con Colombia, incluso con un déficit comercial que supera los 1.000 millones de dólares anuales. Pero mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, escribió el mandatario.

A raíz de esto, Noboa agregó que “ante la falta de reciprocidad y acciones firmes, el Ecuador aplicará una tasa de seguridad del 30% a las importaciones provenientes de Colombia desde el primero de febrero”.

En respuesta, el Gobierno colombiano resolvió aplicar un gravamen del 30 % a un grupo de productos provenientes de ese país.

"El Gobierno de Colombia aplicará un gravamen del 30 % a la importación de 20 productos provenientes de Ecuador, con la posibilidad de extender la medida a un grupo más amplio, como respuesta a la alteración de las condiciones del comercio bilateral generada por la decisión unilateral adoptada por ese país de imponer un arancel del 30 % a productos colombianos a partir del mes de febrero", señaló el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Al respecto, el abogado internacionalista Esteban Santos habló en La Tarde de NTN24 sobre la decisión de Daniel Noboa de imponer un arancel del 30% a las importaciones provenientes de Colombia a partir del 1 de febrero de 2026.

“Esta decisión es un retroceso para ambos países. Aquí el que sufre es el pueblo colombiano y el ecuatoriano por las decisiones de estos dos presidentes”, dijo.

De acuerdo con Esteban Santos, Colombia y Ecuador están cruzando por una guerra comercial. “En una guerra comercial el que pierde es el pueblo”.

“Es indispensable entender los intereses de ambos países”, puntualizó.