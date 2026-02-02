"Creo que vamos a llegar a un acuerdo": Trump dio a conocer diálogos con "las personas más importantes de Cuba"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que Washington estaba negociando con el régimen de La Habana para llegar a un acuerdo, días después de amenazar a la tambaleante economía de Cuba con un virtual bloqueo petrolero.

El segundo gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre la nación insular comunista desde el derrocamiento el 3 de enero de Nicolás Maduro, cuyo país era un aliado cercano de La Habana y una fuente crucial de exportaciones de petróleo a Cuba.

"Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla", dijo Trump a los periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

"Así que estamos hablando con la gente de Cuba, las personas más importantes de Cuba, para ver qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba", agregó, sin dar ninguna indicación de cómo sería dicho acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no confirmó las declaraciones del presidente estadounidense en un comunicado publicado en su sitio web también el domingo, pero aprovechó la oportunidad para rechazar una vez más que la isla sea una "amenaza a la seguridad de Estados Unidos".

Afirmó específicamente que Cuba no "alberga ninguna base militar o de inteligencia extranjera", pero agregó que está dispuesta a "mantener un diálogo respetuoso y recíproco" con Estados Unidos.

El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que venden petróleo a Cuba.

Al día siguiente, los cubanos hacían largas colas en las gasolineras de La Habana.

Mientras tanto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. dijo en una declaración en X: "El régimen cubano ilegítimo debe detener inmediatamente sus actos represivos de enviar individuos a interferir con el trabajo diplomático de CDA Hammer y miembros del equipo @USembcuba".

"Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano a pesar de la fallida intimidación del régimen", agregó la agencia.