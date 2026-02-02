NTN24
Lunes, 02 de febrero de 2026
Lunes, 02 de febrero de 2026
Donald Trump

"Creo que vamos a llegar a un acuerdo": Trump dio a conocer diálogos con "las personas más importantes de Cuba"

febrero 2, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
El mandatario estadounidense aseguró, además, que la isla ya “no tiene a Venezuela para apuntalarla”.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este domingo que Washington estaba negociando con el régimen de La Habana para llegar a un acuerdo, días después de amenazar a la tambaleante economía de Cuba con un virtual bloqueo petrolero.

El segundo gobierno de Trump ha incrementado la presión sobre la nación insular comunista desde el derrocamiento el 3 de enero de Nicolás Maduro, cuyo país era un aliado cercano de La Habana y una fuente crucial de exportaciones de petróleo a Cuba.

"Cuba es una nación fallida. Lo ha sido durante mucho tiempo, pero ahora no tiene a Venezuela para apuntalarla", dijo Trump a los periodistas en su propiedad de Mar-a-Lago en Florida.

o

"Así que estamos hablando con la gente de Cuba, las personas más importantes de Cuba, para ver qué pasa. Creo que vamos a llegar a un acuerdo con Cuba", agregó, sin dar ninguna indicación de cómo sería dicho acuerdo.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba no confirmó las declaraciones del presidente estadounidense en un comunicado publicado en su sitio web también el domingo, pero aprovechó la oportunidad para rechazar una vez más que la isla sea una "amenaza a la seguridad de Estados Unidos".

Afirmó específicamente que Cuba no "alberga ninguna base militar o de inteligencia extranjera", pero agregó que está dispuesta a "mantener un diálogo respetuoso y recíproco" con Estados Unidos.

El jueves, Trump firmó una orden ejecutiva que amenaza con imponer aranceles adicionales a los países que venden petróleo a Cuba.

Al día siguiente, los cubanos hacían largas colas en las gasolineras de La Habana.

Mientras tanto, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de EE. UU. dijo en una declaración en X: "El régimen cubano ilegítimo debe detener inmediatamente sus actos represivos de enviar individuos a interferir con el trabajo diplomático de CDA Hammer y miembros del equipo @USembcuba".

o

"Nuestros diplomáticos continuarán reuniéndose con el pueblo cubano a pesar de la fallida intimidación del régimen", agregó la agencia.

Temas relacionados:

Donald Trump

Cuba

Miguel Díaz-Canel

Petróleo

Régimen venezolano

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La mentalidad de Trump funciona con relaciones de fuerza. Los fuertes dominan a los débiles": Fernando Arancón desde Hay Festival Cartagena 2026

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Es posible que haya un acercamiento entre el régimen y la oposición en Venezuela?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Las rejas no me han callado la verdad": Javier Tarazona, activista excarcelado en Venezuela a NTN24

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Definitivamente algo despertó después del 3 de enero": estudiantes universitarios se muestran esperanzados en un cambio hacia la democracia en Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Hay quienes dicen que quería provocar una reacción en Washington que no ha caído”: Polémica por petición de Petro a Estados Unidos por Maduro

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Política

Ver más
Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Ministerio de Defensa de Colombia hace llamado por "el respeto de la soberanía" en medio de las tensiones entre Petro y Trump

Donald Trump, presidente de EE. UU. - Foto: EFE
Donald Trump

Donald Trump ordena retirada de varias organizaciones internacionales que "operan en contra de los intereses nacionales"

Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez cambia su descripción de perfil en redes y despacha con un cuadro de Maduro y Cilia junto a los de Chávez y Bolívar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez | Foto: EFE
Delcy Rodríguez

Delcy Rodríguez dice que "hubo combate" durante ataques estadounidenses en Venezuela y que no están "subordinados ni sometidos"

Senadora republicana Ashley Moody | Foto: EFE
Régimen venezolano

"Muchos quieren ver a Venezuela regresar a un lugar donde el gobierno opere atento; eso incluye no tener un narcoterrorista como jefe del país": senadora republicana Ashley Moody a NTN24

Vinícius Jr, jugador del Real Madrid - Foto: EFE
Fútbol venezolano

Duras críticas a equipo venezolano por fichar a influencer colombiano que imita a Vinícius: "Una de las mayores vergüenzas en la historia de nuestro fútbol"

Nebulosa | Foto Canva
Nasa

Esta es la imagen más nítida hasta ahora conocida del “Ojo de Dios” captada por el telescopio James Webb

Uniforme de la Selección de Béisbol de Venezuela - Foto de referencia: EFE
Clásico Mundial de Béisbol

Estrella venezolana de las Grandes Ligas anuncia que no participará en el Clásico Mundial de Béisbol 2026

Gustavo Petro y Donald Trump | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

Ministerio de Defensa de Colombia hace llamado por "el respeto de la soberanía" en medio de las tensiones entre Petro y Trump

Asteroide | Foto Canva
Asteroide

La NASA halla la mayor reserva de oro del universo y expertos aseguran que "podríamos ser todos millonarios"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre