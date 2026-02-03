Una reunión hermética y sin protocolos: Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca tras descertificación, inclusión en la lista OFAC y retiro de visa

Tras más de una hora reunidos en el Despacho Oval, terminó el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, este 3 de febrero.

El presidente colombiano llegó a la reunión con Donald Trump con su administración descertificada por deficientes resultados en la lucha contra las drogas, incluido en lista OFAC y sin visa, además de llevar a cuestas fuertes calificativos que el mandatario estadounidense le ha lanzado en los últimos meses.

A mediados de septiembre de 2025, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas y puso al país junto a Venezuela, Afganistán, Bolivia y Birmania por el incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico. "Son países que han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas", resaltó la Administración Trump.

Finalizando ese mismo mes, Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro por incitar a "los soldados estadounidenses a desobedecer" en un acto público en Nueva York; y un mes después, a finales de octubre de 2025, el mandatario colombiano, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista OFAC citando motivos relacionados con el narcotráfico.

Además, son varios los pronunciamientos de Donald Trump sobre Gustavo Petro en los que ha emitido fuertes calificativos, desde "líder del narcotráfico", hasta "matón", "lunático" y "mala persona".

En medio de todo este contexto, y exactamente un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas, el presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero a la Casa Blanca para su encuentro con Donald Trump.

Fue una reunión hermética, que se desarrolló sin protocolos ni acceso a la prensa y que inició con una inusual bienvenida del presidente de Estados Unidos en el ala este de la Casa Blanca, un lugar diferente de donde se suelen recibir a los jefes de Estado.

Una vez en el Despacho Oval, ambos mandatarios desarrollaron la conferencia en compañía de las delegaciones de sus respectivos países.

En el caso de Estados Unidos, asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance, así como el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

Por su parte, la delegación colombiana estuvo conformada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo.

Aunque no hubo acceso a la prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo posteriormente que habló con Trump “antes de la reunión y se mostró muy optimista, con muchas ganas de sentarse con el presidente Petro para mantener una conversación”.

Tras el encuentro, el presidente Petro se dirigió a la residencia de la Embajada de Colombia en Estados Unidos donde se espera que ofrezca una rueda de prensa para entregar detalles de la reunión.