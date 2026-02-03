NTN24
Martes, 03 de febrero de 2026
Martes, 03 de febrero de 2026
Encuentro

Una reunión hermética y sin protocolos: Trump y Petro se reunieron en la Casa Blanca tras descertificación, inclusión en la lista OFAC y retiro de visa

febrero 3, 2026
Por: Redacción NTN24
Reunión Gustavo Petro y Donald Trump - AFP
Reunión Gustavo Petro y Donald Trump - AFP
Durante más de una hora, los dos mandatarios se reunieron en el Salón Oval acompañados de varios de sus funcionarios. También estuvo presente el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

Tras más de una hora reunidos en el Despacho Oval, terminó el encuentro entre el presidente de Colombia, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump, este 3 de febrero.

El presidente colombiano llegó a la reunión con Donald Trump con su administración descertificada por deficientes resultados en la lucha contra las drogas, incluido en lista OFAC y sin visa, además de llevar a cuestas fuertes calificativos que el mandatario estadounidense le ha lanzado en los últimos meses.

o

A mediados de septiembre de 2025, Estados Unidos descertificó a Colombia en la lucha antidrogas y puso al país junto a Venezuela, Afganistán, Bolivia y Birmania por el incumplimiento de obligaciones frente al narcotráfico. "Son países que han fallado de manera demostrable durante los últimos 12 meses en cumplir sus obligaciones bajo acuerdos internacionales antidrogas y en tomar las medidas requeridas", resaltó la Administración Trump.

Finalizando ese mismo mes, Estados Unidos revocó la visa del presidente Petro por incitar a "los soldados estadounidenses a desobedecer" en un acto público en Nueva York; y un mes después, a finales de octubre de 2025, el mandatario colombiano, su esposa, su hijo y el ministro del Interior, Armando Benedetti, fueron incluidos en la Lista OFAC citando motivos relacionados con el narcotráfico.

Además, son varios los pronunciamientos de Donald Trump sobre Gustavo Petro en los que ha emitido fuertes calificativos, desde "líder del narcotráfico", hasta "matón", "lunático" y "mala persona".

En medio de todo este contexto, y exactamente un mes después de la captura del dictador Nicolás Maduro en Caracas, el presidente Gustavo Petro llegó este martes 3 de febrero a la Casa Blanca para su encuentro con Donald Trump.

Fue una reunión hermética, que se desarrolló sin protocolos ni acceso a la prensa y que inició con una inusual bienvenida del presidente de Estados Unidos en el ala este de la Casa Blanca, un lugar diferente de donde se suelen recibir a los jefes de Estado.

Una vez en el Despacho Oval, ambos mandatarios desarrollaron la conferencia en compañía de las delegaciones de sus respectivos países.

En el caso de Estados Unidos, asistieron el secretario de Estado, Marco Rubio, el vicepresidente JD Vance, así como el senador republicano de origen colombiano, Bernie Moreno.

o

Por su parte, la delegación colombiana estuvo conformada por la canciller Rosa Yolanda Villavicencio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, y el embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña Jaramillo.

Aunque no hubo acceso a la prensa, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo posteriormente que habló con Trump “antes de la reunión y se mostró muy optimista, con muchas ganas de sentarse con el presidente Petro para mantener una conversación”.

Tras el encuentro, el presidente Petro se dirigió a la residencia de la Embajada de Colombia en Estados Unidos donde se espera que ofrezca una rueda de prensa para entregar detalles de la reunión.

Temas relacionados:

Encuentro

Donald Trump

Gustavo Petro

Colombia

Estados Unidos

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Estoy convencido de que pronto usted también va a poder abrazar a su hijo": el conmovedor mensaje del ex preso político Yandir Loggiodice a la mamá del militar José Moreno

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Para nosotros ver el sol se convierte en una conquista": Carlos Julio Rojas, periodista excarcelado en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Petro tiene que arrodillarse y reconocer sus faltas": congresista Jaime Uscátegui sobre encuentro del presidente colombiano con Donald Trump en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Ha cambiado Venezuela tras un mes de la captura de Maduro y su permanencia en una prisión de EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El papel de Delcy es recoger los vidrios y la basura que ellos mismos han dejado": Antonio Ledezma, exalcalde metropolitano de Caracas

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué podría pasar en el encuentro cara a cara entre Trump y Petro en la Casa Blanca?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Avión de la aerolínea Satena - Foto de referencia: EFE
Accidente aéreo

Se conoce video dentro del avión de Satena minutos antes del accidente en el que murieron 15 personas

Líderes estudiantiles - EFE
Líderes

"Es una falta de respeto que pise la universidad de una forma tan descarada": líder venezolana sobre encaramiento de estudiantes a Delcy Rodríguez

Foto EFE
Régimen venezolano

“Si el régimen decide burlarse una vez más de Estados Unidos, habrá consecuencias”: Pedro Urruchurtu

Presidente Ejecutivo de Indra Group, Ángel Escribano
Foro Económico Internacional CAF

Indra Group proporcionará a Ucrania un radar táctico de largo alcance valorado en 37 millones de euros

.
Marco Rubio

Marco Rubio advierte a Delcy Rodríguez: "No se equivoquen, estamos preparados para usar la fuerza para asegurar la máxima cooperación"

Más de Política

Ver más
Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La democracia en Venezuela va a llegar muy pronto": presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en NTN24 desde el Foro de CAF

Donald Trump
Cae Maduro en Venezuela

Trump insiste en que EE. UU. está "a cargo" de Venezuela: "vamos a gobernarlo, hay que arreglar un país fallido"

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. - Foto: EFE
Groenlandia

Gobierno de Groenlandia anuncia su participación en reunión con Marco Rubio y dirigentes daneses en medio del reclamo de Trump por ese territorio

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Kevin Warsh, exgobernador - AFP
Donald Trump

Trump nomina al exgobernador Kevin Warsh para ser el próximo presidente de la Fed

Imagen de ceremonia de nominaciones a los Premios Oscar. (EFE)
Nominados Premios Oscar

Detienen en Irán al coguionista de película nominada a los Premios Óscar 2026

Congresista María Elvira Salazar y el presidente Donald Trump - Fotos: EFE
María Elvira Salazar

"Donald Trump tiene razón: Maduro y sus cómplices dependen de la violencia": congresista estadounidense María Elvira Salazar

Rick Scott, senador republicano - Foto: EFE
Rick Scott

El senador republicano Rick Scott propone crear el Día de la Liberación de Venezuela para recordar la captura de Nicolás Maduro

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

Trump aseguró que "la matanza en Irán está cesando", pero no descarta del todo una intervención militar

Radamel Falcao García, jugador de Millonarios - Foto AFP
Liga BetPlay Dimayor

Millonarios vs. Medellín y Atlético Nacional vs. América: los partidazos de la cuarta fecha de la Liga BetPlay Apertura 2026

Rodrigo Paz, presidente de Bolivia - Foto: EFE
Foro Económico Internacional CAF

"La democracia en Venezuela va a llegar muy pronto": presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, habla en NTN24 desde el Foro de CAF

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre