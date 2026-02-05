NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jueves, 05 de febrero de 2026
Torneo

Aplazan partido de torneo olímpico de hockey en el que participaba la vigente campeona por un agresivo virus

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Hockey femenino | Foto: AFP
Hockey femenino | Foto: AFP
Todos los entrenamientos y encuentros previstos con la prensa fueron igualmente cancelados como medida de precaución.

Este jueves se informó que el partido del torneo olímpico de hockey sobre hielo entre la vigente campeona Canadá y Finlandia fue aplazado a un virus.

Según anunciaron los organizadores, el aplazamiento del encuentro es debido a que el plantel finlandés sufría varias bajas por enfermedad debidas a un norovirus.

Por medio de un comunicado, el Comité de Organización de Milán-Cortina 2026 explicó que: "La decisión se tomó tras consultar con los profesionales médicos por los casos de norovirus identificados en el equipo de Finlandia".

o

Además, señaló que la decisión se tomó esta de manera colectiva, siguiendo "los principios de salud y seguridad. El bienestar de las jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros y todos los participantes en el torneo es la mayor prioridad".

De acuerdo con la prensa italiana, cuatro jugadoras finlandesas contrajeron un virus altamente contagioso que tiene como síntomas principales una especie de gastroenteritis, vómitos y diarrea.

Todos los entrenamientos y encuentros previstos con la prensa fueron igualmente cancelados como medida de precaución.

Las jugadoras infectadas y sus compañeras de habitación quedaron en aislamiento y las instalaciones de sus alojamientos fueron desinfectadas para contener la propagación. El partido fue desplazado en el calendario hasta el jueves 12 de febrero.

Temas relacionados:

Torneo

Virus

Canadá

Finlandia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Diosdado Cabello ya no es el hombre fuerte, lo ves mucho más miedoso": análisis sobre situación del número dos del chavismo en Venezuela tras captura de Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Gustavo Petro no tiene ninguna credibilidad, es un hombre que la perdió hace muchísimo tiempo": Hassan Nassar sobre nuevo escándalo por dineros ilícitos a su campaña electoral

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Latinoamérica respira después de esta reunión": expertos analizan hermético encuentro entre Trump y Petro en la Casa Blanca

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Alex Saab, señalado testaferro del dictador Nicolás Maduro - Foto: EFE
Álex Saab

Dentro del chavismo "la purga se está dando": Maibort Petit en medio de versiones sobre la detención de Alex Saab

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

Nuevo escándalo por posible apoyo económico de bandas criminales a campaña electoral en la que Petro resultó electo presidente en 2022

Presos políticos | Foto Canva
Presos políticos

"Nunca lo había visto con el cabello corto y 15 kilos menos": esposa de Freddy Superlano denuncia deterioro de la salud del preso político en El Rodeo I

Diosdado Cabello | Foto: EFE
Diosdado Cabello

"Está asustado": Héctor Schamis sobre el mensaje en el que Diosdado Cabello advierte que "nos van a comer uno a uno" si el régimen no está unido

Nicolás Maduro, exjefe del régimen venezolano, junto a Alex Saab, exministro de Industrias y Producción Nacional de la dictadura venezolana, y otros colaboradores del régimen - Foto de referencia: EFE
Álex Saab

"Alex Saab está en deuda con el sistema de justicia de Estados Unidos": Iván Simonovis

Más de Actualidad

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"En realidad solamente es una cuestión de enunciado y no se apega a la práctica": Demóstenes Quijada sobre el discurso confrontativo de Delcy Rodríguez en contra de EE. UU.

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Estados Unidos y Venezuela

Se conoce fecha estimada y lugar de reunión de María Corina Machado con Donald Trump, que volvió a cuestionar decisión del Comité Noruego del Nobel

Perkins Rocha - Foto: EFE
Excarcelaciones

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Foto: EFE
Delcy Rodríguez

"En realidad solamente es una cuestión de enunciado y no se apega a la práctica": Demóstenes Quijada sobre el discurso confrontativo de Delcy Rodríguez en contra de EE. UU.

NASA | Fotos AFP
Nasa

La NASA revela un balance en el que afirma que ha reforzado "la superioridad estadounidense en el espacio" durante el primer año de Trump tras su retorno al poder

Endrick, futbolista brasileño - Fotos: EFE / AFP
Real Madrid

"No era el jugador, era el Real Madrid": cientos de fanáticos debaten en redes por estas espectaculares jugadas de Endrick con el Lyon

María Corina Machado/ Donald Trump - Fotos AFP
Estados Unidos y Venezuela

Se conoce fecha estimada y lugar de reunión de María Corina Machado con Donald Trump, que volvió a cuestionar decisión del Comité Noruego del Nobel

Perkins Rocha - Foto: EFE
Excarcelaciones

“Nosotros como familiares de presos políticos debemos caminar con pie de plomo”: esposa de Perkins Rocha

Foto Canva
OMS

La OMS clasifica a ciertos alimentos en la misma categoría de riesgo que los cigarrillos

Misión Apolo | Foto AFP
Luna

Estados Unidos anunció la construcción de un reactor nuclear en la Luna

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre