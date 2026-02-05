Aplazan partido de torneo olímpico de hockey en el que participaba la vigente campeona por un agresivo virus

Este jueves se informó que el partido del torneo olímpico de hockey sobre hielo entre la vigente campeona Canadá y Finlandia fue aplazado a un virus.

Según anunciaron los organizadores, el aplazamiento del encuentro es debido a que el plantel finlandés sufría varias bajas por enfermedad debidas a un norovirus.

Por medio de un comunicado, el Comité de Organización de Milán-Cortina 2026 explicó que: "La decisión se tomó tras consultar con los profesionales médicos por los casos de norovirus identificados en el equipo de Finlandia".

Además, señaló que la decisión se tomó esta de manera colectiva, siguiendo "los principios de salud y seguridad. El bienestar de las jugadoras, cuerpos técnicos, árbitros y todos los participantes en el torneo es la mayor prioridad".

De acuerdo con la prensa italiana, cuatro jugadoras finlandesas contrajeron un virus altamente contagioso que tiene como síntomas principales una especie de gastroenteritis, vómitos y diarrea.

Todos los entrenamientos y encuentros previstos con la prensa fueron igualmente cancelados como medida de precaución.

Las jugadoras infectadas y sus compañeras de habitación quedaron en aislamiento y las instalaciones de sus alojamientos fueron desinfectadas para contener la propagación. El partido fue desplazado en el calendario hasta el jueves 12 de febrero.