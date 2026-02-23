23 reos escaparon de una cárcel mexicana en medio de ataques tras la muerte de alias 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación

Al menos 23 reos escaparon de una prisión en el estado de Jalisco, en el occidente de México, luego de que el centro penitenciario fuera atacado a tiros por hombres armados, así lo informaron este lunes autoridades locales.

El suceso quedó registrado el pasado domingo en una cárcel del municipio de Puerto Vallarta, en medio de una ola de violencia desatada tras conocerse el deceso de Nemesio Oseguera, conocido como 'El Mencho', líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con las autoridades, después de la agresión armada se produjo un motín dentro del penal, situación que fue aprovechada por varios reclusos para huir.

Asimismo, de acuerdo con el reporte, en medio del caos un agente penitenciario perdió la vida a causa de los disparos.

Juan Pablo Hernández, secretario de Seguridad de Jalisco, indicó que, tras realizar el conteo oficial, se confirmó que 23 presos permanecen prófugos.

"Llegaron grupos criminales, hicieron disparos a las instalaciones, un vehículo derribó un portón" del penal, detalló Hernández en rueda de prensa.

Ante tal situación, el funcionario aseveró que se emitió una alerta dirigida a corporaciones de municipios y estados vecinos para apoyar en su localización.

Las autoridades además aseguraron que el orden ya fue restablecido en el penal, donde también se reportaron otros hechos violentos el domingo como represalia por la muerte de Oseguera, considerado uno de los criminales más buscados del país.

Este jefe narcotraficante murió tras resultar herido durante un operativo desplegado por fuerzas federales mexicanas.