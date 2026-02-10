NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
James Rodríguez

James Rodríguez no estará solo: estos son los otros dos colombianos que portarán los colores del Minnesota United

febrero 10, 2026
Por: Diana Pérez
James Rodríguez | Foto: EFE
James Rodríguez | Foto: EFE
Ahora los tres colombianos se preparan para el inicio de la temporada de la MLS, la cual comenzará el próximo 21 de febrero.

El futuro del mediocampista y capitán de la selección Colombia, James Rodríguez, ya está más que asegurado ahora que fichó para el Minnesota United en la Major League Soccer (MLS), tras meses sin equipo.

Sin embargo, el '10' de la 'Tricolor' no estará solo en este nuevo camino que emprende en la liga norteamericana y contará con la compañía de otros colombianos en el equipo.

La presencia colombiana en el Minnesota United será por partida doble, fuera de James, pues al club llega el extremo Mauricio González y el defensa central Jefferson Díaz, quien ya lleva tiempo en el equipo.

El extremo Mauricio González, de 21 años, firmó con el equipo el pasado 4 de enero dejando al club colombiano Deportes Tolima para llegar a la liga norteamericana.

o

Su formación data de cuando hizo parte de las filas del Inter de Palmira y desde ahí ha sido reconocido por su gran velocidad y la capacidad que tiene para desequilibrar al rival en el uno contra uno.

González ha explicado que se encuentra emocionado por llegar al United y jugar de la mano del capitán de los subcampeones de América, a quien afirmó que admira mucho.

En diálogo con el medio Caracol Radio expresó que: "No sé mucho con qué me voy a encontrar, pero tengo muchas expectativas, porque sé que es el 10 de la Selección Colombia, una persona que siempre he admirado y ahora compartir camerino con él y disfrutar con él va a ser algo que va a marcar mi carrera".

Por su parte, el defensa central Jefferson Díaz, de 25 años, formado en el Real Cartagena con pasó por el Deportivo Cali ya se encontraba en el club desde el 2024. El colombiano llegó al Minnesota en julio de 2024 por una cifra de 645 mil euros y ahora tendrá la oportunidad de compartir vestuario con Rodríguez.

Ahora los tres colombianos se preparan para el inicio de la temporada de la MLS, la cual comenzará el próximo 21 de febrero cuando el Minnesota United se enfrente al Austin FC.

