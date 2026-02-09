NTN24
Lunes, 09 de febrero de 2026
Lunes, 09 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

"Esto es terrorismo de Estado": congresistas de EE. UU. denuncian secuestro de Juan Pablo Guanipa

febrero 9, 2026
Por: Redacción NTN24
María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Juan Pablo Guanipa | Fotos EFE
María Elvira Salazar, Carlos Giménez y Juan Pablo Guanipa | Fotos EFE
El secuestro del político Juan Pablo Guanipa es “un acto cobarde que confirma que la represión en Venezuela no se ha detenido ni un solo instante”, sostienen los congresistas.

El líder político venezolano y cercano a María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa fue secuestrado la noche del 8 de febrero por 10 personas no identificadas según declaraciones de su hijo, Ramón Guanipa.

o

Ante el anunció de Ramón, congresistas de Estados Unidos rechazaron fuertemente esta acción y condenaron a los hermanos Rodríguez como “responsables de este secuestro”. Así lo aseguró la republicana María Elvira Salazar, quien es su red social X denunció este acto.

“El secuestro de Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación, confirma el patrón de siempre: todo tirano comunista simula diálogo y reconciliación solo para ganar tiempo y aferrarse al poder”, enfatizó.

Asimismo, recalcó que si el régimen quiere una reconciliación real debe permitir “partidos libres, libertad de expresión y libre asamblea”, lo cual hasta el momento “no lo hace”.

La republicana en su mensaje responsabilizando al régimen y dijo que “el régimen debe responder por la integridad de Juan Pablo Guanipa y liberarlo de inmediato. Si algo le sucede, habrá consecuencias muy graves. Estados Unidos está pendiente”.

Seguido se pronunció el republicano Carlos Giménez quien empezó su mensaje asegurando que “el régimen lo ha vuelto hacer”, afirmó que la excarcelación y horas después el secuestro de Guanipa “no es justicia”. “Esto es terrorismo de Estado”, remarcó.

Un régimen que teme tanto a la democracia que secuestra a sus oponentes a plena luz del día. El mundo debe condenar este abuso y exigir responsabilidad”, aseguró y sostuvo que están con Guanipa y con el pueblo venezolano, “¡la libertad prevalecerá!”.

Por otro lado, el senador Rick Scott señaló que “el régimen asesino de Maduro”, “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa, y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión” y sentenció al igual que su colega Salazar que “Estados Unidos está observando”.

o

Cabe recalcar que horas antes de su secuestro, Juan Pablo Guanipa estaba celebrando su excarcelación. Sin embargo, a las 11:45 de la noche “fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación, nos apuntaron, estaban fuertemente armados, y se llevaron a mi padre”, relató su hijo Ramón en un video publicado en redes sociales.

Finalmente, a su mensaje le sumó una petición de “fe de vida inmediatamente” y responsabilizó “al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre”. “Ya basta de tanta represión”, concluyó.

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Régimen venezolano

Dictadura en Venezuela

Presos políticos

Estados Unidos

Diosdado Cabello

Delcy Rodríguez

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Celebro su excarcelación, pero no es suficiente”: miembro de Vente Venezuela tras la salida de Juan Pablo Guanipa

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"El mensaje del régimen es claro: tienen que salir en silencio": exprisionero político sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Cardenal Baltazar Porras - Foto: EFE
Baltazar Porras

"El miedo sigue funcionando y las amenazas también, debe haber un trato humano para quienes siguen tras las rejas": cardenal Baltazar Porras sobre excarcelaciones de presos políticos en Venezuela

Excarcelado venezolano Jesús Armas
Excarcelaciones en Venezuela

"Agradezco al gobierno de EEUU, ayudaron a nuestro proceso de liberación, no podemos hablar de ley de amnistía cuando no hay una voluntad de cambiar": excarcelado venezolano Jesús Armas

Liberados de Vente Venezuela / FOTO: Twitter: @MariaCorinaYA
Excarcelaciones en Venezuela

“Siguen estando bajo la sombra del régimen”: coordinadora de Vente Venezuela tras excarcelación de miembros del partido

Juan Pablo Guanipa / FOTO: NTN24
Juan Pablo Guanipa

“Lo primero que Guanipa me dijo es ‘cuándo te vienes que tenemos mucho que hacer’”: María Beatriz Martínez, presidenta de Primero Justicia

María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político venezolano Perkins Rocha - Fotos: NTN24 / X
Perkins Rocha

"Los días de él en la cárcel se medían en lágrimas y en ausencia irreparable, aunque no está libre, estará en casa con nosotros": María Constanza Cipriani, esposa del exprisionero político Perkins Rocha

Más de Actualidad

Ver más
Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

Operativos de ICE en Minneapolis, Minnesota - Foto: EFE
Minnesota

Juez ordena a agentes de inmigración de Estados Unidos limitar sus "tácticas agresivas" en Minnesota

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Diseñador italiano Valentino Garavani - AFP
Fallecimiento

Muere a los 93 años el diseñador italiano Valentino Garavani quien con sus lujosos trajes vistió a Sharon Stone, Julia Roberts y Audrey Hepburn

Hugo Chavez y Xi Jinping | Fotos EFE
Regimen chavista

China pone contra las cuerdas a Venezuela al exigir el pago inmediato de su millonaria deuda, según Bloomberg

Astronauta | Foto NASA
Nasa

La NASA confirma fecha para la próxima rotación de tripulación en la Estación Espacial Internacional

Delcy Rodríguez, encargada del régimen venezolano / FOTO: EFE
Venezuela

“No se puede hablar de reconciliación teniendo más de 850 presos políticos”: Exdiputado venezolano sobre el llamado al diálogo de Delcy Rodríguez

IRAS 23077 +6707 | Foto NASA
Telescopio

Telescopio Hubble de la NASA descubre región “caótica” y la “más grande que se haya descubierto” donde nacen planetas en el universo

Operativos de ICE en Minneapolis, Minnesota - Foto: EFE
Minnesota

Juez ordena a agentes de inmigración de Estados Unidos limitar sus "tácticas agresivas" en Minnesota

Foto X: @Southcom
Operación Lanza del Sur

Con acciones militares en el poderoso portaviones USS Gerald R. Ford, Estados Unidos confirma continuación de su Operación Lanza del Sur en el Caribe

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre