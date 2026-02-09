"Esto es terrorismo de Estado": congresistas de EE. UU. denuncian secuestro de Juan Pablo Guanipa

El líder político venezolano y cercano a María Corina Machado, Juan Pablo Guanipa fue secuestrado la noche del 8 de febrero por 10 personas no identificadas según declaraciones de su hijo, Ramón Guanipa.

Ante el anunció de Ramón, congresistas de Estados Unidos rechazaron fuertemente esta acción y condenaron a los hermanos Rodríguez como “responsables de este secuestro”. Así lo aseguró la republicana María Elvira Salazar, quien es su red social X denunció este acto.

“El secuestro de Juan Pablo Guanipa, horas después de su liberación, confirma el patrón de siempre: todo tirano comunista simula diálogo y reconciliación solo para ganar tiempo y aferrarse al poder”, enfatizó.

Asimismo, recalcó que si el régimen quiere una reconciliación real debe permitir “partidos libres, libertad de expresión y libre asamblea”, lo cual hasta el momento “no lo hace”.

La republicana en su mensaje responsabilizando al régimen y dijo que “el régimen debe responder por la integridad de Juan Pablo Guanipa y liberarlo de inmediato. Si algo le sucede, habrá consecuencias muy graves. Estados Unidos está pendiente”.

Seguido se pronunció el republicano Carlos Giménez quien empezó su mensaje asegurando que “el régimen lo ha vuelto hacer”, afirmó que la excarcelación y horas después el secuestro de Guanipa “no es justicia”. “Esto es terrorismo de Estado”, remarcó.

“Un régimen que teme tanto a la democracia que secuestra a sus oponentes a plena luz del día. El mundo debe condenar este abuso y exigir responsabilidad”, aseguró y sostuvo que están con Guanipa y con el pueblo venezolano, “¡la libertad prevalecerá!”.

Por otro lado, el senador Rick Scott señaló que “el régimen asesino de Maduro”, “Delcy Rodríguez, Diosdado Cabello deben liberar inmediatamente a Juan Pablo Guanipa, y garantizar que cada preso político sea libre de vivir sin opresión” y sentenció al igual que su colega Salazar que “Estados Unidos está observando”.

Cabe recalcar que horas antes de su secuestro, Juan Pablo Guanipa estaba celebrando su excarcelación. Sin embargo, a las 11:45 de la noche “fue emboscado por aproximadamente 10 funcionarios que no tenían ningún tipo de identificación, nos apuntaron, estaban fuertemente armados, y se llevaron a mi padre”, relató su hijo Ramón en un video publicado en redes sociales.

Finalmente, a su mensaje le sumó una petición de “fe de vida inmediatamente” y responsabilizó “al régimen de cualquier cosa que le pase a mi padre”. “Ya basta de tanta represión”, concluyó.