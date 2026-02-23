Alerta por nuevo frente frío en Colombia: estas son las posibles zonas en riesgo

El director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, advirtió en las últimas horas sobre un nuevo frente de frio que avanza sobre el mar Caribe colombiano y que podría generar fuertes lluvias, vientos y oleaje entre el 22 y el 26 de febrero.

"Esta semana en Colombia se tendrá nuevamente la influencia de un frente frío. De acuerdo con el Ideam, entre el 22 y el 25 de febrero en las regiones Caribe, Andina y Pacífica se prevé un aumento de las precipitaciones", explicó Carrillo.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), informó que el fenómeno impactaría principalmente las regiones Insular, Caribe, Andina y Pacífica.

Se prevé un aumento de precipitaciones en zonas como el Golfo de Urabá y los departamentos de: Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico, Magdalena, Cesar, centro y sur de La Guajira, Antioquia, Norte de Santander, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima, Huila, Valle del Cauca, Cauca, Nariño y Chocó.

Ante el panorama, la UNGRD mantiene activa la coordinación con autoridades territoriales y solicitó reforzar los planes de emergencia y la vigilancia constante en varias zonas del país.

Las autoridades están tomando medidas de precaución en varias regiones:

VEA TAMBIÉN Colombia asegura que no podrá importar gas de Venezuela a través de Ecopetrol debido a que necesita licencia de Estados Unidos ante sanciones de la OFAC o

En la región Caribe y el archipiélago:

- Vigilar zonas costeras y asegurar estructuras

- Informar a pescadores y turistas

- Evitar zonas inundadas

- Monitorear ríos y limpiar drenajes

- Prepararse para evacuaciones

En la región Pacífica:

- Monitorear laderas y activar alertas tempranas

- Evitar zonas de riesgo

- Reportar grietas o desprendimientos

- Precaución en vías y cuencas hidrográficas

- Preparar kit de emergencia y trasladar animales a zonas seguras.

Cabe recordar que el pasado 12 de febrero, el gobierno de Colombia decretó el estado de emergencia debido a una atípica temporada de lluvias que cobró la vida de 20 personas.

VEA TAMBIÉN Un miembro de la banda criminal colombiana Los Shottas fue detenido cerca de Madrid o

El mandatario Gustavo Petro y su gabinete firmaron el decreto 0150 con el que declararon una nueva emergencia económica y social en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por 30 días.

“Declárese el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en los departamentos de Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó por el término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la vigencia de este decreto”, se lee en el documento.

La crisis golpeó especialmente el departamento de Córdoba, de tradición ganadera, donde según las autoridades más de 150.000 habitantes sufrieron a causa de los desbordamientos de una represa y varios ríos que mantienen sus viviendas bajo el agua.