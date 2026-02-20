NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Viernes, 20 de febrero de 2026
Claudia Sheinbaum

Claudia Sheinbaum pide liberación de expresidente Pedro Castillo tras cambio de gobierno en Perú

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
La presidente de México, Claudia Sheinbaum - EFE
La presidente de México, Claudia Sheinbaum - EFE
Castillo fue condenado en noviembre pasado a 11 años y medio de prisión por el cargo de rebelión, tras su fallido intento de disolver el parlamento peruano en diciembre de 2022.

La presidente de México, Claudia Sheinbaum, pidió este viernes la liberación del encarcelado exmandatario peruano Pedro Castillo, tras la designación esta semana de un nuevo jefe de Estado en el país sudamericano.

Castillo fue condenado en noviembre pasado a 11 años y medio de prisión por el cargo de rebelión, tras su fallido intento de disolver el parlamento peruano en diciembre de 2022.

"Desde que entramos al gobierno, seguimos defendiendo la posición de que no tiene razón de ser la detención de Pedro Castillo", afirmó Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal, desde el central estado de Guanajuato.

La mandataria izquierdista expresó además su esperanza de que con la designación el miércoles de José María Balcázar como nuevo presidente de Perú se pueda conceder la libertad al exmandatario de 56 años.

o

"Ojalá Pedro Castillo pueda salir de su detención", agregó Sheinbaum, quien también espera un posible restablecimiento del diálogo con Perú, suspendido por la decisión del anterior mandatario, el destituido José Jerí, de romper relaciones diplomáticas en noviembre.

La presidenta recordó que desde esa fecha México mantiene como asilada política en su embajada en Lima a Betssy Chávez, exprimera ministra del gobierno de Castillo que también fue sentenciada a 11 años y medio de cárcel por ser copartícipe del intento de disolución del Congreso.

Sheinbaum dijo que espera que el gobierno de Balcázar conceda un salvoconducto a Chávez para que pueda salir de la sede diplomática y viajar a México.

"Con el nuevo presidente", agregó la presidenta, "vamos a retomar a ver si se puede dar este salvoconducto" para Chávez, cuyo asilo fue el detonante de la decisión peruana de romper relaciones diplomáticas.

Castillo está preso desde hace tres años en una cárcel exclusiva para exmandatarios ubicada dentro de una base policial al este de Lima. Su condena va hasta el 21 de mayo de 2034.

