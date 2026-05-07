Experto responde si el mundo puede estar tranquilo tras brote de hantavirus en un crucero que dejó imágenes no vistas desde el covid-19

Este jueves, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, sostuvo que ya son cinco los casos confirmados de hantavirus y hay otros tres sospechosos.

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Los infectados se encuentran a bordo de un crucero que partió desde Cabo Verde y se dirige a las Islas Canarias (Tenerife), donde se espera su llegada para evaluación sanitaria.

Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, ha adelantado que el crucero afectado por el brote de hantavirus no atracará en el archipiélago y la evacuación de los pasajeros será con una lancha.

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La naviera Oceanwide, propietaria del crucero MV Hondius, ha comunicado que varios pasajeros abandonaron la embarcación en la isla de Santa Elena hace dos semanas, antes de que se declarase el brote.

Por ello, existe la preocupación de la propagación de esta enfermedad. Al respecto, el doctor Carlos Álvarez, médico infectólogo, habló en La Tarde de NTN24.

"Con certeza podemos decir que sí (se puede estar tranquilo con este tema). Cada vez que hay un virus que produce síntomas respiratorios recordamos a la COVID-19. Ya conocíamos este virus, es un brote que aparece en un crucero, pero lo conocemos bien", dijo el profesional de la salud.

Especialistas explican que el hantavirus es una enfermedad viral grave, a menudo mortal, transmitida a humanos principalmente por roedores silvestres a través de la inhalación de partículas de sus heces, orina o saliva.

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Entre los daños más severos, esta enfermedad puede causar síndrome pulmonar (grave) o fiebre hemorrágica con síndrome renal.

Se contagia mayormente al respirar aire contaminado en lugares cerrados, o al tocar superficies contaminadas.

Rara vez, agregan, se transmite de persona a persona, excepto por la cepa Andes en Suramérica.