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Martes, 26 de mayo de 2026
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Colombia

Comisión de Acusación abrió investigación penal contra el presidente Petro por presunta participación en política de cara a las presidenciales en Colombia

mayo 26, 2026
Por: Redacción NTN24
De acuerdo con la misiva, la decisión fue tomada tras las últimas declaraciones y publicaciones en sus redes sociales relacionadas con las elecciones presidenciales en Colombia.

La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes de Colombia anunció la apertura de una investigación penal de oficio contra el presidente Gustavo Petro por presunta intervención política de cara a las elecciones presidenciales en el país.

La misiva, firmada por la presidenta de la Comisión, Gloria Elena Arizabaleta y fechada el 26 de mayo, indica que la decisión fue tomada tras las últimas declaraciones y publicaciones en sus redes sociales relacionadas con las elecciones presidenciales en Colombia, que se llevarán a cabo el 31 de mayo de 2026.

"Teniendo en cuenta las últimas declaraciones y publicaciones en las redes sociales del señor Presidente de la República Gustavo Francisco Petro Urrego relacionadas con la presunta participación en política frente a las próximas elecciones presidenciales, esta Comisión Legal de Investigación y Acusación se ve en la obligación legal de acuerdo con las facultades otorgadas por la Ley 600 de 2000 (artículo 27) y la Ley 5a de 1992, de iniciar investigación penal de oficio correspondiente por el delito de Intervención en Política (artículo 422 Código Penal)”, indica el documento.

“En consecuencia, solicito su colaboración a fin de que se asigne un radicado para esta investigación de oficio y poder de esa manera dar el respectivo trámite”, agrega.

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La apertura de la investigación contra el presidente Petro responde a dos mensajes recientes publicados en su cuenta de X.

El primero de los mensajes, publicado el pasado 24 de mayo, se trata de un video en homenaje al exsenador y exmagistrado Carlos Gaviria Díaz.

En la publicación hizo referencia a los “presidentes filósofos”, una alusión que sectores de la oposición interpretaron como una señal de respaldo simbólico a Cepeda y al proyecto político del Pacto Histórico.

“Colombia ha tenido candidatos que querían ser presidentes filósofos como quería Platón, el griego. A mí, Macron me dijo en francés que era un presidente filósofo, creo que es una oportunidad no platónica sino real”, indicaba el mensaje.

El segundo trino, que actualmente es materia de investigación por parte de la Comisión de Acusaciones, corresponde a un mensaje publicado por el presidente Petro el pasado domingo en X, acompañado de un video del cierre de campaña de Iván Cepeda en Barranquilla.

“Vimos pueblos que se vuelven ríos gritando libertad. Hay quienes quieren ser gusanos para ser pisados, pero muchos queremos ser águilas voladoras, decía Emiliano Zapata. En una fábula famosa los ratones negros querían defenderse del gato, y se les ocurrió la idea de elegir un ratón blanco para defenderse del gato. El gato/tigre seguirá cazando ratones. Los y las libres volaremos. Viva el Caribe libertario”, escribió en X el jefe de Estado.

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