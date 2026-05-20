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Miércoles, 20 de mayo de 2026
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Bolivia

Bolivia expulsó a la embajadora de Colombia y le dio un "plazo" para que abandonara el país tras polémicas declaraciones de Petro

mayo 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Embajadora de Colombia en Bolivia - EFE
Embajadora de Colombia en Bolivia - EFE
En un comunicado, la Cancillería argumentó que la decisión "responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados".

Este miércoles, el Gobierno de Bolivia expulsó de su país a la embajadora de Colombia bajo señalamientos de "injerencia" luego de que el presidente Gustavo Petro calificara las protestas que enfrenta la Administración de Rodrigo Paz como una "insurrección popular".

Desde comienzos de mayo, manifestaciones de campesinos, obreros, mineros y otros trabajadores de Bolivia se han tomado el país exigiendo la renuncia del recién posesionado presidente Paz, en medio de una profunda crisis económica.

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En ese contexto, Petro escribió en su cuenta de X el pasado domingo que "Bolivia vive una insurrección popular" que "es la respuesta a la soberbia geopolítica".

"Mi gobierno está dispuesto, si es invitado, a buscar fórmulas pacíficas de salida a la crisis política boliviana", agregó.

Este miércoles 20 de mayo, la Cancillería boliviana dio a la embajadora, Elizabeth García, el "plazo correspondiente" para que abandone el país, sin más precisiones.

En un comunicado, la entidad argumentó que la decisión "responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia y respeto mutuo entre Estados".

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Aunque la decisión no implica ruptura de relaciones bilaterales, Bolivia "considera indispensable que toda valoración o pronunciamiento externo respecto de la situación interna del país" debe hacerse con "responsabilidad" y "prudencia diplomática".

En medio de la jornada de manifestaciones, el Gobierno de Bolivia cataloga las protestas como un intento de "golpe de Estado" y que son orquestadas por el exmandatario socialista Evo Morales, actualmente prófugo por un caso de presunta trata de una menor.

Finalmente, cabe subrayar que la expulsión de la jefe de la misión diplomática de Colombia llega un día después de que Estados Unidos respaldara públicamente al Gobierno boliviano.

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