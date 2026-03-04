NTN24
Aerolíneas

Aerolínea europea anuncia suspensión de vuelos a Cuba por escasez de combustible

marzo 4, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Avión de Air France - Foto de referencia: EFE
La presión de Estados Unidos sobre el régimen de Díaz-Canel mantiene a la isla ante

La presión de la administración de Donald Trump sobre Cuba, después de la caída de Nicolás Maduro en Venezuela, ha provocado una escasez de petróleo y una crisis energética que se ha extendido por varios días.

Entre los servicios más afectados, se encuentra la aviación, dado que el bloque de petróleo ha provocado también una escasez de combustible para las aeronaves.

Este miércoles se conoció que la aerolínea Air France suspenderá sus vuelos a La Habana desde finales de marzo hasta mediados de junio debido a la escasez de combustible en Cuba.

"Debido a la escasez de carburante en la isla de Cuba y su impacto en la actividad económica y turística, los vuelos de la compañía entre París-Charles de Gaulle y La Habana se suspenderán temporalmente a partir del domingo 29 de marzo", precisó Air France.

La reanudación está prevista "a partir del 15 de junio" si la situación mejora, añadió la aerolínea, que opera tres vuelos semanales a la isla con un avión Boeing 787 de gran capacidad.

Air France informó que los clientes con reserva que sean afectados por las cancelaciones serán "contactados de manera individual por correo electrónico, SMS y mediante la aplicación" de la compañía.

"Se les ofrecerá un cambio de fecha, un vale o un reembolso íntegro sin gastos", añadió la aerolínea, que dijo "lamentar esta situación".

La crisis energética que ya enfrentaba Cuba en los últimos años se agudizó en enero, cuando el presidente Donald Trump bloqueó los envíos de petróleo venezolano hacia la isla tras la captura de Nicolás Maduro por las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Actualmente, ante las dificultades de abastecimiento en la isla caribeña, los aviones de Air France realizan una escala técnica en las Bahamas para repostar queroseno.

Varias aerolíneas internacionales ya anunciaron la suspensión de sus vuelos a Cuba: dos rusas, Rossiya y Nordwind, y tres canadienses (Air Canada, WestJet y Air Transat).

