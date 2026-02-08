NTN24
Donald Trump

Trump llenó de elogios al presidente de Honduras tras reunirse en Florida: lo llamó "amigo" y aseguró que ganó las elecciones por su apoyo

febrero 8, 2026
Por: Redacción NTN24
Nasry Asfura y Donald Trump (AFP)
"Tuve una reunión muy importante con mi amigo, y presidente de Honduras, Nasry 'Tito' Asfura", escribió Trump en su plataforma Truth Social.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se reunió el sábado con su homólogo hondureño, Nasry Asfura, a quien respaldó durante la campaña electoral.

Trump elogió al mandatario tras la reunión en su resort de Mar-a-Lago, en Florida.

Asfura, un empresario conservador y exalcalde de la capital Tegucigalpa, juró el cargo la semana pasada después de ganar las elecciones de noviembre con el apoyo de Trump.

o

El presidente republicano había amenazado con cortar la ayuda al país más pobre de Centroamérica si su "amigo" era derrotado.

"Una vez que le di mi sólido respaldo, ¡ganó su elección! Tito y yo compartimos muchos de los mismos valores de 'America First'. Tenemos una estrecha asociación en materia de seguridad", añadió.

El magnate, además, dijo que abordaron la inversión y el comercio entre las dos naciones.

Tras el encuentro, el mandatario hondureño compartió un mensaje en redes sociales: "Agradezco al Presidente Donald J. Trump por su hospitalidad y por una reunión productiva que reafirma la solidez de la relación entre Honduras y Estados Unidos. Coincidimos en fortalecer la inversión y el comercio, enfocados en generar oportunidades y mayor bienestar para nuestra gente".

o

Y añadió: "seguiremos construyendo una alianza basada en respeto mutuo, cooperación y desarrollo compartido. Honduras está lista para crecer, atraer inversión y consolidarse como el socio estratégico más confiable de Estados Unidos en la región, con estabilidad, seguridad y una visión clara de prosperidad".

Asfura se reunió el 12 de enero con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, tras lo cual ambos países anunciaron planes para un acuerdo de libre comercio.

La victoria de Asfura en las elecciones le dio a Trump otro aliado en América Latina después de que candidatos conservadores reemplazaran a izquierdistas en Chile, Bolivia, Perú y Argentina.

El político, quien sucedió a la líder de izquierda Xiomara Castro, ha dicho que está considerando cambiar los lazos diplomáticos de China a la isla autogobernada de Taiwán.

