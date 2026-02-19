NTN24
José Daniel Ferrer

José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en Miami en apoyo a preso político cubano

febrero 19, 2026
Por: Redacción NTN24
José Daniel Ferrer, activista, símbolo para la libertad y la democracia en Cuba - Foto: EFE
Tal acción pretende acompañar la protesta del detenido y visibilizar su situación ante la comunidad internacional.

Este jueves 19 de febrero, el opositor cubano José Daniel Ferrer inició una huelga de hambre en Miami como muestra de respaldo al también activista Roilán Álvarez, quien lleva alrededor de 20 días sin ingerir alimentos mientras permanece recluido en una prisión de Holguín, en Cuba.

Ferrer, durante anteriores periodos de encarcelamiento en la isla, también recurrió a huelgas de hambre como mecanismo de denuncia frente a maltratos y duras condiciones que calificó de inhumanas dentro del sistema penitenciario.

Días atrás, cuando Álvarez llevaba más de dos semanas en ayuno, ya se alertaba sobre el deterioro de su estado de salud y se señalaban supuestos actos de violencia mientras se encontraba bajo custodia.

Familiares que lograron visitarlo antes indicaron que lo hallaron extremadamente débil y con signos físicos preocupantes, lo que incrementó la inquietud entre sus allegados.

Horas antes de darse a conocer esta noticia, la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, remarcó que la administración Trump quiere una democracia próspera y libre en la isla caribeña.

Así como lo advirtió el presidente Trump previamente, Leavitt subrayó que el régimen del sucesor de los hermanos Castro, Miguel Díaz- Canel está “cayendo y colapsando”.

“Queremos la democracia de todos los países del mundo, en especial de nuestro hemisferio, sabemos que Cuba es un país con muchas dificultades, está colapsado, queremos para ese país una democracia próspera y libre”, expresó la funcionaria del Gobierno de los EE. UU.

La situación en Cuba, de momento, es de extrema tensión económica y política, marcada por una crisis energética sin precedentes.

De hecho, la Embajada de EE. UU. en La Habana emitió una alerta de seguridad debido a que el servicio eléctrico es "cada vez más inestable", lo que ha provocado apagones masivos y prolongados.

A esto se le suma la incesante represión del régimen sobre quienes se oponen al fracasado sistema político, económico y social. Al cierre de enero, organizaciones de derechos humanos reportan 1,207 presos por motivos políticos en la isla.

