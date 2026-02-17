NTN24
Presos políticos

"El cautiverio es el destino para todo aquel que enfrenta una tiranía": Dignora Hernández, exprisionera política del régimen venezolano

febrero 17, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Hernández permaneció encarcelada durante 23 meses en el Helicoide, tras ser capturada el 20 de marzo de 2024 y liberada recientemente el pasado 8 de febrero.

Dignora Hernández, secretaria nacional del partido Vente Venezuela y exprisionera política recientemente excarcelada, habló en La Tarde de NTN24 sobre su periodo, de casi dos años, en prisión.

Hernández permaneció encarcelada durante 23 meses en el Helicoide, tras ser capturada el 20 de marzo de 2024 y liberada recientemente el pasado 8 de febrero.

"La vida en el Helicoide o en prisión en cautiverio no se mide en tiempo, se mide en sucesos", afirmó.

Sobre las condiciones en el centro de detención, Hernández compartió que conoció a mujeres a quienes llamó "las rosas en el desierto", y destacó la resiliencia de sus compañeras de cautiverio.

o

"Vi madres llorar al despedir a sus hijos. Cuando el dolor es propio uno decide cómo lo transita, pero cuando el dolor es de la compañera tú no eres quien para invalidarlo", expresó.

Asimismo, reveló un aspecto poco conocido: la presencia de exfuncionarios chavistas detenidos.

"Me reconcilié con ese chavismo, con estas víctimas, estas personas que fueron utilizadas, que creyeron en la justicia y prestaron su servicio, pero que por no querer colaborar en algún momento también aparecen hoy encerradas en el Helicoide", señaló.

En modo reflexivo indicó que "el cautiverio, la falta de libertad, la prevención o la muerte es destino para todo aquel que enfrenta una tiranía”. "Mi cautiverio para mí fue como una pequeña muerte, yo sabía que me iba a morir lo que no sabía era cuándo", precisó.

