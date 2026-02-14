¿Hay dualidad entre Marco Rubio y JD Vance en sus discursos en momento clave de la administración Trump?

Este sábado, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje de unidad para Europa que refresca la conversación entre Washington y Bruselas.

Rubio aseguró en su intervención en la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, Alemania, que Washington no abandonará la alianza trasatlántica.

El mensaje representa un cambio de tono significativo respecto a la postura que adoptó el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, en 2025, cuando afirmó que la mayor amenaza para Europa no era Rusia ni China, sino "la amenaza interna, el retroceso de Europa respecto a algunos de sus valores más fundamentales".

Para analizar este tema, Manuel Camilo González, internacionalista y profesor universitario, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El invitado señaló en la entrevista que con el discurso de Marco Rubio es evidente que "hay un tono más de reconocimiento de los aliados por parte de los Estados Unidos, pero también hay una idea que reflota dentro de la diplomacia norteamericana".

Pero que a pesar de ese reconocimiento Estados Unidos "también llama a los aliados europeos a preguntarse qué están defendiendo".

Sobre la dualidad entre los discursos de Marco Rubio y JD Vance, el internacionalista comentó que "puede ser una estrategia de la administración Trump de jugar un poco al policía malo y al policía bueno. Parece ser que la estrategia del policía malo no gusta".