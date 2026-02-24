"Lo que algunos llaman 'lindo' es en realidad una visión del trauma": críticas al tratamiento de 'Punch', el bebé mono que conquistó las redes sociales

La organización 'Personas por el Trato Ético de los Animales' (PETA) criticó duramente el tratamiento de 'Punch', el bebé mono que conquistó las redes sociales, argumentando que muestra la crueldad de los zoológicos.

El caso del macaco bebé abandonado por su madre en un zoológico de Ichikawa (Japón) tomó relevancia al viralizarse imágenes cuando era acosado por otros monos y buscaba consuelo en el juguete de un orangután.

"Los zoológicos no son santuarios: son lugares donde los animales están confinados, privados de autonomía y privados de los entornos complejos y la vida social que tendrían en la naturaleza", afirmó PETA.

Jason Baker, director del grupo en Asia, dijo en un comunicado que "lo que algunos llaman 'lindo' es en realidad una visión del trauma de un primate joven y muy sociable que enfrenta el aislamiento y la pérdida".

Y añadió: "Hasta que las instalaciones dejen de tratar a los seres sensibles como atracciones, animales como Punch seguirán sufriendo en cautiverio".

Finalmente, Baker pidió que Punch sea trasladado a un "santuario de buena reputación, donde pueda vivir en un entorno más natural".

Punch fue rechazado por su madre y criado en un entorno artificial tras nacer en julio. El mes pasado, comenzó a entrenar para reunirse con su tropa.

La situación del bebé mono generó un enorme interés en internet, al tiempo que en el zoológico grandes multitudes acudían para preverlo en persona.

Según dijo el zoológico Ichikawa en una publicación en X, el lunes se registraron más de 5.000 visitantes, que hicieron cola durante hasta una hora para ver a Punch.

Sobre su situación puntual, el zoológico indicó que "fue meticulosamente cuidado por dos monos y poco a poco se está adaptando al grupo".