Cuba detiene a diez ciudadanos panameños acusados de propaganda contra el régimen

Diez panameños fueron detenidos en La Habana por presunta "propaganda" contra el régimen cubano, días después de la intercepción de una lancha procedente de Estados Unidos cuyos tripulantes intentaron infiltrarse en la isla "con fines terroristas".

“El Gobierno de la República de Panamá informa que ha recibido confirmación de nuestra embajada en la República de Cuba sobre la detención en La Habana de un grupo de ciudadanos panameños”, indicó el ministerio del Interior en un comunicado.

Los 10 panameños fueron detenidos el sábado, tras ingresar al país "con el propósito de confeccionar letreros con contenidos de carácter subversivo contrarios al orden constitucional" (no revelado), señalaron.

“De acuerdo con la información preliminar proporcionada por las autoridades cubanas, el caso se encuentra en etapa inicial de investigación y será remitido a las instancias fiscales correspondientes”, indicaron.

El ministerio destacó que los implicados "reconocieron ser los autores de los hechos" que tuvieron lugar en La Habana el sábado por la madrugada.

Según las investigaciones, "una vez cumplido el objetivo, debían abandonar el país y a su regreso a Panamá, recibirían una suma de dinero que, de acuerdo a sus primeras declaraciones, oscila entre 1.000 y 1.500 dólares para cada uno".

La cancillería de Panamá pidió a Cuba en un comunicado "el respeto al debido proceso" y "a los derechos humanos" de los detenidos.

"El Gobierno panameño actuará con responsabilidad, prudencia y firmeza en la defensa de los derechos de sus ciudadanos, respetando al mismo tiempo la soberanía y el marco jurídico" de Cuba, indican.

Estas detenciones de producen después de que diez personas armadas fueran interceptadas el miércoles en aguas territoriales cubanas, cuando intentaban infiltrarse en la isla, en una operación que dejó cuatro muertos y seis heridos entre los tripulantes.

A bordo de la embarcación con matrícula de Florida, se encontró una gran cantidad de armas de fuego de diferentes calibres, incluidos 14 fusiles, algunos de ellos de alta precisión, 11 pistolas y casi 13.000 municiones, según las autoridades.