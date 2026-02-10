NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Cuba

Aerolíneas siguen suspendiendo vuelos a Cuba en medio de escasez de combustible que aumenta por la presión de EE. UU. sobre el régimen

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Vuelos a Cuba - AFP
Vuelos a Cuba - AFP
Se trata de Air Transat y WestJet, compañías canadienses especializadas en viajes de vacaciones.

Otras dos aerolíneas de Canadá se sumaron a la medida de suspensión de vuelos a Cuba por la escasez de las reservas de combustible, que han disminuido en medio de la presión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre el régimen.

o

Se trata de Air Transat y WestJet, especializadas en viajes de vacaciones, que anunciaron la suspensión de sus trayectos hacia la isla caribeña un día después de que la aerolínea nacional Air Canadá dijera que la falta de combustible obligaba a la suspensión de sus operaciones a Cuba.

Air Transat aseguró que estaba cancelando todos los vuelos a Cuba hasta al menos el 30 de abril, "tras los rápidos acontecimientos de las últimas horas y el anuncio de las autoridades cubanas de una prevista escasez de combustible de aviación en los aeropuertos de destino".

Y añadió que "dependiendo de cómo evolucione la situación, los vuelos a Cuba podrían reanudarse tan pronto como el 1 de mayo de 2026".

Por su parte, WestJet anunció "una reducción ordenada de las operaciones invernales en Cuba".

Tanto Air Transat como WestJet indicaron que también comenzarían a trabajar para traer de vuelta a casa a los clientes que actualmente están en Cuba.

o

La isla caribeña, sometida a un embargo comercial de Washington desde 1962, lleva años sumida en una grave crisis económica en la que prolongados cortes de electricidad y escasez de combustible, medicinas y alimentos afectan a la población.

En los últimos días, el crítico suministro de petróleo por parte de Venezuela se ha visto afectado tras la captura de Nicolás Maduro el 3 enero durante una operación estadounidense, así como por parte de México bajo la amenaza de aranceles de Estados Unidos.

Y es que la Administración del presidente Trump amenazó recientemente con imponer aranceles a cualquier país que suministre petróleo a la nación insular que, según un decreto, constituye una "amenaza inusual y extraordinaria" para la seguridad de Estados Unidos.

