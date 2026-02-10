Se conoce la primera imagen de Juan Pablo Guanipa arrestado en su casa con un grillete electrónico en su pierna

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su casa en Maracaibo por el régimen de Venezuela, que lo confinó bajo medida de "casa por cárcel".

Guanipa, cabe recordar, fue secuestrado por el régimen de Venezuela en la noche del domingo cuando aún no se completaban 12 horas de su excarcelación.

VEA TAMBIÉN Régimen de Venezuela confina a Juan Pablo Guanipa en su residencia de Maracaibo bajo medida de "casa por cárcel" o

El líder político había anunciado su excarcelación más temprano el domingo con un video difundido en X y denunciado la represión del régimen que tuvo lugar desde su captura el año pasado.

Sin embargo, horas después fue abordado por hombres encapuchados que lo secuestraron y lo trasladaron a un centro de detención.

Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen, justificó el lunes con unas declaraciones repudiables la captura de Guanipa y calificó sus denuncias como "estupidez ilustrada".

Ahora, tras horas de incertidumbre, Guanipa llegó a su casa pero no recobró la libertad, la dictadura le puso un grillete electrónico en la pierna para monitorear sus movimientos.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido arbitrariamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.

Antes de ser alcanzado por las fuerzas represoras de Maduro, Guanipa alcanzó a publicar una carta para conocimiento de los venezolanos.

VEA TAMBIÉN "Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela o

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", señaló en ese entonces.

Asimismo, Guanipa dijo que se trató de "un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano. El miedo de la dictadura al espíritu del 28 y 29 de julio".

La esperada excarcelación del líder político se da en medio del cambio de retórica por parte del régimen, que prometió excarcelaciones masivas ante la presión del Gobierno de Estados Unidos.