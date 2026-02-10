NTN24
Martes, 10 de febrero de 2026
Martes, 10 de febrero de 2026
Juan Pablo Guanipa

Se conoce la primera imagen de Juan Pablo Guanipa arrestado en su casa con un grillete electrónico en su pierna

febrero 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Guanipa, cabe recordar, fue secuestrado por el régimen de Venezuela en la noche del domingo cuando aún no se completaban 12 horas de su excarcelación.

El dirigente político venezolano Juan Pablo Guanipa fue trasladado este martes a su casa en Maracaibo por el régimen de Venezuela, que lo confinó bajo medida de "casa por cárcel".

Guanipa, cabe recordar, fue secuestrado por el régimen de Venezuela en la noche del domingo cuando aún no se completaban 12 horas de su excarcelación.

o

El líder político había anunciado su excarcelación más temprano el domingo con un video difundido en X y denunciado la represión del régimen que tuvo lugar desde su captura el año pasado.

Sin embargo, horas después fue abordado por hombres encapuchados que lo secuestraron y lo trasladaron a un centro de detención.

Diosdado Cabello, ministro de Interior del régimen, justificó el lunes con unas declaraciones repudiables la captura de Guanipa y calificó sus denuncias como "estupidez ilustrada".

Ahora, tras horas de incertidumbre, Guanipa llegó a su casa pero no recobró la libertad, la dictadura le puso un grillete electrónico en la pierna para monitorear sus movimientos.

El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, fue detenido arbitrariamente el pasado 23 de mayo de 2025 tras varias semanas en la clandestinidad en un momento en el que el régimen aumentó su represión contra los opositores.

Antes de ser alcanzado por las fuerzas represoras de Maduro, Guanipa alcanzó a publicar una carta para conocimiento de los venezolanos.

o

"Hermanos, si están leyendo esto es porque he sido secuestrado por las fuerzas del régimen de Nicolás Maduro. Por meses, yo, como varios venezolanos, he estado en la clandestinidad para mantener mi seguridad. Lamentablemente, mi tiempo en resguardo llegó a su fin. A partir de hoy, yo formo parte de la lista de venezolanos secuestrados por la dictadura", señaló en ese entonces.

Asimismo, Guanipa dijo que se trató de "un secuestro que ha sido motivado por una sola razón: el miedo del régimen al pueblo venezolano. El miedo de la dictadura al espíritu del 28 y 29 de julio".

La esperada excarcelación del líder político se da en medio del cambio de retórica por parte del régimen, que prometió excarcelaciones masivas ante la presión del Gobierno de Estados Unidos.

Temas relacionados:

Juan Pablo Guanipa

Presos políticos en Venezuela

Presos políticos

Oposicion venezolana

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Hijos de Juan Pablo Guanipa y Perkins Rocha responden al régimen de Venezuela sobre la represión contra sus padres: "obran desde la maldad"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Se equivocaron con nosotros, pensaron que con este proceso nos iban a doblegar y nos iban a llenar de miedo”: Jesús Armas relató cómo fue su experiencia en El Helicoide

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Visita de Trump a tropas que arrestaron a Maduro es el preludio de operativos en países como Cuba?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Colombia: ¿Continuará la izquierda en el poder o el 'péndulo político' se moverá a la derecha?

Ver más

Videos

Ver más
Familiares de presos políticos - EFE
Venezuela

"Que sean todos": familiares de presos políticos sin miedo y frente a diputados de la Asamblea Nacional, Jorge Arreaza y Pedro Infante

Luis Almagro, dirigente del instituto Casla / FOTO: EFE
Luis Almagro

“Si esperan que los hermanos Rodríguez y Cabello entreguen un proceso de transición limpio, todo el mundo está pecando de iluso”: Luis Almagro sobre Venezuela

Diosdado Cabello/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Régimen venezolano

Diosdado Cabello vs. Delcy Rodríguez: ¿amigos o rivales? Expertos analizan grietas en el régimen de Venezuela tras caída de Nicolás Maduro

Melanie Freites, hermana de Juan Freites / FOTO: Captura de pantalla
Presos políticos en Venezuela

“Tenemos fe de que él también saldrá, pero nos preguntamos porque salen casi todos y él no”: hermana del preso político Juan Freites

Juan Pablo Guanipa (AFP)
Juan Pablo Guanipa

"Él es un líder que mueve masas y es lo que le da miedo al régimen": jefe de prensa de la familia Guanipa habla en NTN24 sobre situación de Juan Pablo Guanipa en Venezuela

Más de Actualidad

Ver más
Aeropuerto | Foto Canva
Aeropuertos

China construirá el aeropuerto más grande del planeta sobre una isla artificial

Incautación de buque petrolero (Departamento de Guerra de Estados Unidos)
Caribe

Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump confiesa que no suele dormir en los aviones porque prefiere quedarse buscando "misiles y enemigos" desde las ventanas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

La constitucionalización de Venezuela

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Aeropuerto | Foto Canva
Aeropuertos

China construirá el aeropuerto más grande del planeta sobre una isla artificial

Incautación de buque petrolero (Departamento de Guerra de Estados Unidos)
Caribe

Departamento de Guerra revela imágenes de incautación tras larga persecución hasta el océano Índico a buque que "desafió" cuarentena en el Caribe

Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Donald Trump confiesa que no suele dormir en los aviones porque prefiere quedarse buscando "misiles y enemigos" desde las ventanas

Fuerte choque en Bogotá dejó tres muertos / FOTO: Captura de video
Colombia

Hombre fue robado y por perseguir a los delincuentes en su camioneta, terminó provocando un grave accidente de tránsito que dejó tres muertos

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, fallecieron en un accidente de tránsito en Brasil - AFP
Brasil

Al menos 15 personas, entre ellas tres niños, murieron en un accidente de tránsito en Brasil

Foto redes sociales Dr. Pedro Fernández
Familiares de presos políticos

Esposa del médico Pedro Fernández, preso político del régimen venezolano, denuncia que se lo llevaron "por pensar diferente y querer ayudar a la gente"

Jhon Durán | Foto: EFE
Jhon Jader Durán

Con referencia a la película 'Hombres de Negro': así fue la presentación de Jhon Jáder Durán en su nuevo club, el Zenit de Rusia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre