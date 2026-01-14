Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

La DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes vivió un conmovedor momento en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez, con quien mantenía una gran amistad.

En medio de una conversación con la influencer Manuela Gómez en TikTok, Reyes se enteró que el cantante colombiano y quien había sido su amigo por más de 16 años había fallecido en medio de un accidente aéreo.

"Yo pensé que ya sabías, estoy segura que mucha gente aquí ni siquiera sabe, pero yo no voy a decir nada, para qué, yo pensé que todos sabían", expresó Manuela Gómez.

Ante ello, la llamada Reina del beat en Colombia quedó visiblemente afectada tratando de asimilar la noticia.

"Ay no sabía lo de Yeison, estaba sin teléfono, sin televisión, sin nada. 16 años de amistad", comentó la DJ.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.