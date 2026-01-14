NTN24
Miércoles, 14 de enero de 2026
La Casa de Las Flores

Así fue la reacción de participante de ‘La casa de los famosos Colombia’ al enterarse de la muerte de Yeison Jiménez

enero 14, 2026
Por: Redacción NTN24
Yeison Jiménez - EFE
El cantante de música popular murió tras sufrir un trágico accidente aéreo en el departamento de Boyacá.

La DJ y empresaria colombiana Marcela Reyes vivió un conmovedor momento en ‘La Casa de los Famosos’ de RCN tras enterarse de la muerte de Yeison Jiménez, con quien mantenía una gran amistad.

En medio de una conversación con la influencer Manuela Gómez en TikTok, Reyes se enteró que el cantante colombiano y quien había sido su amigo por más de 16 años había fallecido en medio de un accidente aéreo.

"Yo pensé que ya sabías, estoy segura que mucha gente aquí ni siquiera sabe, pero yo no voy a decir nada, para qué, yo pensé que todos sabían", expresó Manuela Gómez.

Ante ello, la llamada Reina del beat en Colombia quedó visiblemente afectada tratando de asimilar la noticia.

"Ay no sabía lo de Yeison, estaba sin teléfono, sin televisión, sin nada. 16 años de amistad", comentó la DJ.

El cantante colombiano Yeison Jiménez falleció el pasado 10 de enero junto a cinco integrantes de su equipo de trabajo.

La avioneta en la que se transportaban desde la vereda Romita en el sector comprendido entre Paipa y Duitama, Boyacá, con destino a Medellín, no logró tomar altura e impactó minutos después del despegue.

Las identidades de las otras personas que perecieron junto al reconocido cantante son: Fernando Torres Rojas (piloto), Juan Manuel Rodríguez, Óscar Marín, Jefferson Osorio y Weisman Mora.

La Aeronáutica Civil de Colombia se pronunció tras la muerte de Yeison Jiménez y en un comunicado detalló lo ocurrido.

"La aeronave, que transportaba un total de seis ocupantes, conformados por el piloto, el copiloto y cuatro pasajes, había presentado un plan de vuelo con destino a Medellín. El Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate notificó la activación de la señal de la localización de emergencia en el sector del evento", precisó.

Foto: AFP
Irán

"El impacto de la falta de apoyo regional es muy significativo para Irán": experto analiza la actualidad del régimen en medio de fuertes protestas y la amenaza de EE. UU.

Nicolás Maduro en Nueva York - Fotos EFE
Cae Maduro en Venezuela

El secuestrador se consideró "secuestrado": hablan familiares de presos políticos sobre comparecencia de Maduro en EE. UU.

Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano / Familiares de presos políticos en Venezuela - Fotos: EFE
Presos políticos

¿La dictadura venezolana está replicando la 'puerta giratoria' con los presos políticos?

Gustavo Petro - EFE
Gobierno de Colombia

"Un fracaso": Omar Bula sobre Comisión Asesora de Relaciones Exteriores que convocó Petro en Colombia

Donald Trump y protestas en Irán - EFE
Estados Unidos e Irán

"El sistema bancario iraní ya hace años que está fuera del sistema internacional": analista sobre amenaza de Trump de imponer aranceles a países que comercien con Irán

