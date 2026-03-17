"Ahora es más evidente que ellos descaradamente viven como millonarios, mientras el pueblo vive en la más extrema pobreza": exprisionero político cubano sobre apagón masivo en la isla

Cuba se ha sumergido en noches de cacerolazos, una medida de protesta por los cortes de electricidad, la falta de combustible y la escasez de comida por la opresión del régimen de Miguel Díaz-Canel.

En horas de la madrugada, los ciudadanos de la isla salieron a las calles para hacer sonar sus cacerolas para exigir la caída de la dictadura.

Para hablar sobre este tema, David Espinosa Martínez, productor audiovisual y creador de contenido, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

El productor audiovisual señaló que "casi toda Cuba está sin electricidad" y que "no nos hemos podido comunicar con nadie".

y que la situación es "lo que más convence al cubano en la calle, de a pie" porque "están hablando de que esto no aguanta más, esto tiene que tener un final. Mucha gente bromeando con Trump, que venga y esas cosas".

José Alberto Álvarez, exprisionero político y activista opositor cubano, se unió a la conversación con el canal de las Américas diciendo: "En el ánimo de la gente se hace patente un hartazgo, un rechazo a la vida que estamos llevando porque se ha producida una asimetría ostensible entre la vida que le toca vivir al pueblo y la que vive la aristocracia del poder que marca una diferencia escandalosa".

"Antes era un poco más discreto, pero ahora es más evidente que ellos descaradamente viven como millonarios, mientras el pueblo vive en la más extrema pobreza", remarcó.